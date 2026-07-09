Hastane bahçesinde ağaç kesimine tepki: Ağaç kesmek, hastaların nefesini kesmektir

İzmir'in köklü sağlık kuruluşlarından Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde 60'ı aşkın ağacın kesileceği iddiası, sağlık emekçilerini ve çevre savunucularını harekete geçirdi. Hastane bahçesinde düzenlenen basın açıklamasında Konak Kent Konseyi, İzmir Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir şubeleri, ağaç kesimi kararının durdurulmasını istedi. Açıklamayı yapan Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, doğanın korunmasının aynı zamanda halk sağlığının korunması anlamına geldiğini vurgulayarak yetkililere çağrıda bulundu. Sağlık emekçileri sık sık, "Ağaçları kesme, yaşamı mahvetme", "Bir ağaç bir hayat", "Yok etme yaşat" ve "Ağaç kesmek cinayettir, doğaya ihanettir" sloganları attı.

“GÖĞÜS HASTANESİNİN BAHÇESİNDEKİ AĞAÇLARI KESMEK TEMİZ HAVAYI HASTALARIN ELLERİNDEN ALMAKTIR"

Mumcu, "Bugün İzmir'in ve ülkemizin göğüs hastalıkları alanındaki en köklü sağlık çınarlarından biri olan Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi bahçesinde, hem hekimlik değerleri hem de çevre bilinciyle bağdaşmayan bir doğa katliamının eşiğindeyiz. Hastane yerleşkesi içerisinde yer alan, onlarca yıldır bu kente ve tedavi gören yurttaşlarımıza nefes olan 60'ı aşkın yetişkin ağacın kesilmek istendiğini büyük bir endişe ve öfkeyle öğrenmiş bulunuyoruz" dedi.

Ağaçların yalnızca çevresel bir değer taşımadığını ifade eden Mumcu, "Bu hastane; akciğer hastalıkları, KOAH, astım ve tüberküloz gibi doğrudan temiz havaya ve yüksek oksijene ihtiyaç duyan hastaların tedavi gördüğü bir merkezdir. Göğüs hastanesinin bahçesindeki ağaçları kesmek, burada nefes almaya çalışan hastaların, çocukların ve yaşlıların en temel hakkı olan temiz havayı ellerinden almaktır" diye konuştu.

"HALK SAĞLIĞI YEŞİLİ KORUMAKTAN GEÇER"

Halk sağlığının yalnızca sağlık hizmeti sunmakla sınırlı olmadığını dile getiren Mumcu, çevrenin korunmasının da sağlık politikalarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Mumcu, "Bizler hatırlatmak isteriz ki halk sağlığı sadece poliklinik odalarında ya da ameliyathanelerde korunmaz. Halk sağlığı; soluduğumuz havayla, koruduğumuz yeşille ve içinde yaşadığımız ekosistemle bir bütündür. Sağlıklı bir çevre olmadan sağlıklı bir toplumdan söz etmek mümkün değildir. Hastaneler sadece tedavi edilen yerler değil, aynı zamanda iyileşmeyi destekleyen yaşam alanlarıdır" ifadelerini kullandı. Kentlerde giderek azalan yeşil alanların iklim krizinin etkilerini daha da artırdığına dikkat çeken Mumcu, "İklim krizini en derinden hissettiğimiz, kentimizin kavurucu yaz sıcaklarıyla mücadele ettiği bu günlerde, yol genişletme gibi kabul edilmesi mümkün olmayan gerekçeler uğruna gerçekleştirilecek betonlaşmaya karşıyız. Tek bir dalın bile feda edilmesini kabul etmiyoruz" dedi.

"TIPTA İLK İLKE ZARAR VERMEMEKTİR"

Tıp etiğinin en temel ilkesinin "önce zarar verme" olduğunu anımsatan Hamit Mumcu, bu ilkenin yalnızca hastaya değil, yaşam çevresine karşı da sorumluluk yüklediğini belirtti.

Mumcu, "Tıbbın en temel ilkesi öncelikle 'zarar vermeme' kuralıdır. Bu ilke, hastaların tedavi gördüğü çevreyi ve doğayı korumayı da emreder. Hastane bahçesindeki onlarca ağacı kesmek, hem doğaya hem de burada tedavi gören insanlara zarar vermektir. Gerçek kamu yararı, betonlaşmada değil; asırlık ağaçların gölgesinde, temiz havada ve yeşilin korunmasındadır" diye konuştu.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Ağaç kesimi kararının derhal geri çekilmesini isteyen Mumcu, hastane yönetimi başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara çağrıda bulundu.

Mumcu, "Hastane yönetimi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı bu ağaç kesim kararını derhal durdurmalıdır. Hastane içi ve çevresindeki her türlü fiziki düzenleme ya da proje, mevcut ağaç dokusuna zarar vermeyecek şekilde doğa dostu alternatiflerle yeniden planlanmalıdır. Süreç hakkında kamuoyuna, hastane çalışanlarına, meslek örgütlerine ve Kent Konseyine şeffaf ve tatmin edici bir açıklama yapılmasını bekliyoruz" dedi.

"DOĞAYA VERİLEN ZARAR İNSAN SAĞLIĞINA VERİLEN ZARARDIR"

Doğanın tahrip edilmesinin insan sağlığını doğrudan etkilediğini ifade eden Mumcu, mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Doğanın tahrip edilmesinin, doğrudan insan sağlığının tahrip edilmesi anlamına geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu çevre katliamına karşı sessiz kalmayacağız. Ağaçlarımızın ve hastalarımızın haklarını savunmak için demokratik ve hukuki süreçlerin takipçisi olacağız. Yaşamı ve doğayı savunmak görevimizdir. Ağaçlarımıza dokunmayın."