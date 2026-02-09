Helil Kınay: Hak, hukuk ve adalet her zaman önceliğimiz

Karabağlar Belediyesi Şubat ayı meclisinin ilk oturumu, Başkan Helil Kınay yönetiminde yapıldı. Oturum, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için 65 saniye süren saygı duruşu ile başladı. Başkan Kınay, açılış konuşmasında 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri anarak, “Üç yıl önce bir karanlık sabaha uyandık ve acıyı hâlâ birlikte taşıyoruz. Bu acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Toplumsal dayanışmayı, yardımlaşmayı ve birbirimize yaslanmayı sürdürmeliyiz” dedi.

MECLİS ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI ÖĞRENCİLERE BAĞIŞLANDI

Meclis üyelerinin gönüllülük esasına göre huzur hakkı ücretlerinin, ilçede sosyo-ekonomik zorluk yaşayan ve 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilere yapılacak eğitim yardımına bağışlanması oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca, farklı tür ve miktarlarda bağış yapmak isteyen meclis üyelerinin de ilgili müdürlük aracılığıyla bağışlarını gerçekleştirebilmeleri sağlandı. Mecliste ayrıca Karabağlar Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kalkınma, Göç ve Sosyal Politikalar Derneği (DEMİS), S.S. Selluka Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Atatürkçü Düşünce Derneği ile çeşitli iş birliği protokolleri imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul edildi. Yerel eşitlik eylem planının da 2026-2029 dönemi için güncellenmesi kararlaştırıldı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM BAKANLIĞIN SORUMLULUĞUNDA”

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Kınay, sosyal yardımların etkin ve adil şekilde yürütüldüğünü belirterek, “Kartla destek verdiğimiz yaklaşık 3 bin kişiye ek olarak tüm yardımlarımızı kontrol ediyoruz. Şehit ve gazi aileleri, muhtaç asker aileleri, bebek ve yeni doğan çantaları, askıda ekmek, askıda oyuncak ve askıda kırtasiye gibi uygulamalarla ihtiyaç sahiplerine adil şekilde ulaşıyoruz. Ücretsiz kreşler ve eğitim destekleri ile çocukların ve kadınların desteklenmesini sağlıyoruz. Bu yardımlar yalnızca gıda değil, aynı zamanda giyim, oyuncak ve eğitim malzemelerini de kapsıyor” dedi. Karabağlar’daki kentsel dönüşüm sürecine de değinen Kınay, “16 mahalle, 540 hektarlık alanın dönüşümü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sorumluluğunda. Ancak bazı süreçlerde bakanlığa ulaşmakta zorluk yaşadık ve planlama ile onay süreçleri beklediğimiz hızda gelmedi. Bu da mahallelerde vatandaşlarımızın doğal gaz, yol, park gibi hizmetlere erişimini geciktirdi” ifadelerini kullandı. Osman Aksüner Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını da değerlendiren Başkan Kınay, “Mahallede belediyemizin sorumluluğunda başlattığımız dönüşüm süreci devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık ile koordinasyon içinde çalışıyoruz. Karabağlar için tüm kurumlar, STK’lar ve meslek odaları ile iş birliği içinde masada çözüm üretmeye ve doğru bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Kınay, ilçedeki kültürel projeleri de değerlendirdi. Reşat Nuri Çocuk Kütüphanesi, dijital kütüphane ve gezici kütüphaneler hizmete açıldı ve erişim artırıldı. Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kütüphanesi’nde yazar Güzin Öztürk’ün katılımıyla “Dünya Sesli Okuma Günü” etkinliği düzenlendi. Ayrıca KARBEM Dershanesi’nde 3 bin kitabın öğrencilere bağışlanacağı, Reşat Nuri Güntekin’in eserlerinin dijitalleştirilerek e-kitap hâline getirileceği ifade edildi. Bu çalışmaların belediyenin tüm birimleriyle işbirliği içinde yürütüleceği ve halkın sürece aktif katılımının teşvik edileceği belirtildi.

Kınay, belediyedeki tüm çalışanların hakkını koruduklarını ve liyakat esaslı çalıştıklarını vurguladı: “Başkan yardımcılarından müdürlere, idari ve teknik personele kadar herkesin emeği Karabağlar için. Hiçbir yanlış bilgi veya dezenformasyonla kurum itibarına zarar verilmeyecektir. Kamuya ait her işlem, belgeleri ve bilgileriyle şeffaf şekilde yürütülmektedir.”

AKP’Lİ EROĞLU HAKKINDA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Başkan Kınay, belediyeye ait benzinlik ile ilgili olarak şunları dile getirdi: “30 yıldır Karabağlar Belediyesi’ne ait ve belediyelik istasyon olarak işletilen benzinlik, özel şahıslara kiralanmış bir dönem de yaşamıştı. Bizim dönemimizde ise Kadın İstasyonu ve Yeşil İstasyon uygulamalarıyla güçlendirilmiş, yenilenmiş ve revize edilmiş bir yapıya kavuştu. Tüm süreçlerimiz şeffaf şekilde yürütülüyor. İstasyon 30 yıldır bulunduğu yerde duruyor; kapatılmış değil. Özel olarak işletildiği dönemde herhangi bir sorun yaşanmamışken, belediyemiz kendi kaynağıyla işletmeye başladığında bazı kişiler tarafından yanlış bilgilerle gündeme getirildi. Kaçak veya usulsüz bir uygulama söz konusu değil. Sadece, istasyonun ticari karını etkileyeceği iddiasıyla açılmış bir dava bulunuyor ve bu dava süreci yakından takip ediliyor. Belediyemiz kaynaklarının doğru kullanılması ve yasal hakların korunması için gerekli tüm adımlar atılmaktadır.”

Başkan Kınay, AKP Grup Sözcüsü Fırat Eroğlu’nun belediye ve çalışanlarına yönelik yanıltıcı ve asılsız beyanlarıyla ilgili olarak, “Fırat Eroğlu, belediyemizi ve çalışanlarımızı hedef alan, gerçek dışı açıklamalar yapmaktadır. Bu tür yalan ve dezenformasyon girişimlerinin kamuoyunu yanıltmasına izin veremeyiz. Tüm belgeler ve bilgilerle süreci takip ediyoruz. Bu nedenle Eroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Kamu görevlisi olarak sahip olduğu yetkilerle, kurum itibarını zedeleyen ve halkı yanlış yönlendiren her türlü davranışın karşısında duracağız. Karabağlar Belediyesi olarak şeffaflık, doğruluk ve hukukun üstünlüğü temel ilkelerimizdir ve bunları korumak için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

SORUMLULUK VE ADALET

Başkan Kınay, meclisteki tartışmalar ve deprem gibi afet süreçlerine ilişkin sorumluluğun herkesin ortak yükü olduğunu vurguladı. Kınay, “Deprem ve doğal afetlerde acıyı hep birlikte yaşıyoruz. Yaşanan eksiklikler, ihmaller ve hatalar varsa bunların hesabını vermek zorundayız. Sorumluluk sadece bir kişinin değil, hepimizin. Hak, hukuk ve adalet her zaman önceliğimiz olmalı. Adaletsizlik, haksızlık ve yanlışlık neredeyse müdahale etmek, eksikliği gidermek ve kamu kaynaklarını doğru yönetmek bizim görevimizdir. Kimse kendi konfor alanına saklanamaz; vatandaşın hakkı, emeği ve güvenliği her şeyin üstündedir. Bu anlayışla hareket etmezsek, acıları paylaşmakla kalır, çözüm üretmiş olmayız” ifadelerini kullandı.