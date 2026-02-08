CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’dan ‘küfürlü mesaj’ iddiaları: CHP lideri Özgür Özel’den yanıt geldi!

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti.

Özarslan, 6 Ocak'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüştüğünü, bu görüşme sonrası "CHP içerisindeki bazı kliklerin dedikodu ve algıların dozunu artırdığını" öne sürdü.

Özarslan, Özgür Özel'in kendisine bu görüşmeden sonra mesaj attığını söyleyerek, "07.02.2025 tarihinde saat 23:59’da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik Whatsapp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?" iddiasında bulundu.

Gazeteci Murat Yetkin’in aktardığına göre, CHP lideri Özel, "Daha dün 'O kadar ...' muyum' diye inkar etmişti. Anne-babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır" dedi.

Yetkin, Yetkin Report'taki yazısında şunları yazdı:

"Özel, YetkinReport’un soruları üzerine yaptığı ilk açıklamada, WhatsApp mesajında Özarslan’a istifa edip AK Partiye gitme kararıyla 'hırsız olduğunu' kanıtladığını 'defol' dediğini, belki daha da ifade ettiğini ama anne-babasını işin içine katmadığını, kutsal değerlere laf etmediğini söyledi. Özarslan’ın aksini ispat için ekran görüntüsünü paylaşmaya çağıran Özel, neden o mesajı atma ihtiyacı duyduğu sorumuz üzerine 'Siyasette öfkenin de hakaretin de yeri vardır' dedi, ama anne-baba, kutsal değerlere laf etmediğini tekrarladı.

"ASIL NEDEN PORTAŞ"

Özarslan’ın istifa gerekçesi olarak 7 Şubat Cuma gecesi Özel’in mesajını göstermesine karşın, siyaset kulislerinde Özarslan’ın 4 Şubat Çarşamba itibarıyla AK Partiyle anlaştığı, o günden kendisinin İYİ Parti’den geçip CHP adayı yapılmasında rolü olan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın telefonlarına çıkmadığı öne sürülüyor.

Özel bunun üzerine Özarslan’ı deprem bölgesinden kendisinin aradığını ve dört büyükşehir belediye başkanının tanıklığında Özarslan’ın 'Ben o kadar … … muyum?”'hakaretiyle istifa söylentilerini reddettiğini söyledi.

CHP lideri, Özarslan hakkında daha önce yöneticilik yaptığı PORTAŞ şirketinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla AK Partililerce yapılmış 5 suç duyurusunu da 10 Şubat Salı günkü TBMM CHP Grup toplantısında açıklayacağını söyleyerek asıl nedenin bu soruşturma ve davalardan kaçınmak olduğunu öne sürdü.

Daha önce İYİ Partiden ayrılan PORTAŞ yöneticisi Özarslan’ın 2024 yerel seçimlerinde CHP’den önce Etimesgut, ardından Keçiören Belediye Başkan adayı olmasında ısrar eden ve bunu kabul ettiren Yavaş de yayınladığı X mesajında Özarslan’ı kınadı ve 'bir aydır ortaya atılan ‘AK Partiye geçeceği’ söylentilerini herkesin huzurunda kesin dille yalanladığını' söyledi.”