Helil Kınay: Tüm mahallelerimiz bizim için çok değerli

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ilçede görev yapan muhtarlarla belediye meclis salonunda düzenlenen yılsonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Göreve geldiği günden bu yana iki haftada bir gerçekleştirilen “Başkan Mahallede” buluşmalarıyla muhtarlarla sürekli görüşen Başkan Kınay, toplantı da yürütülen çalışmaları ve yeni döneme ilişkin planlamaları değerlendirdi.

Tüm mahallelerin kendileri için eşit önemde olduğunu vurgulayan Başkan Kınay “Ben herkesin emeğinin, yüreğinin çok iyi olduğunu biliyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 58 mahallemiz, 58 muhtarımız var. Hepsi birbirinden çok değerli. Tüm mahallelerimiz bizim için birinci sırada. Biz Karabağlarız; iyisiyle kötüsüyle, zenginiyle yoksuluyla biz Karabağlarız ve biz Türkiyeyiz. Kimse bunu unutmasın” diye konuştu. Muhtarlar da Başkan Kınay’a destek vererek, “Biz bir aileyiz” mesajı verdiler.

ÇALIŞMALAR MAHALLE MAHALLE DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerinin 2024–2025 yılı çalışmalarının karşılaştırmalı sunumları yapıldı. Başkan Kınay, bu toplantıların amaçlarından birinin yapılan çalışmaları birlikte değerlendirmek olduğunu belirterek “Şu anda elimizdeki rakamlar geçen yıl ve bu yıl yapılan çalışmaların karşılaştırmasını gösteriyor. Özellikle mahallelerde yürütülen tüm çalışmalarında önemli mesafeler katettik. Bu süreçleri muhtarlık birimimiz aracılığıyla yakından takip ettik. Her birimimizle koordineli bir işleyiş düzeni kurduk” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE PLANLAMA

İlçedeki kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi veren Kınay, 16 mahallenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetki alanında olduğunu belirtti. Kınay “Biz süreci sadece sahada değil, masada da çözmek istiyoruz. Tüm kurumlarla görüşmeler yürütüyor, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çaba gösteriyoruz. Bakanlıktan dönüş bekliyoruz” dedi. Kınay ayrıca, Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Osman Aksüner Mahallesi’nde kurulan Kentsel Dönüşüm Ofisi aracılığıyla vatandaşlarla uzlaşma sürecinin sürdüğünü ifade etti.

YEŞİLYURT PAZAR YERİ VE UZUNDERE ATATÜRK GENÇLİK MERKEZİ

Konuşmasında muhtarlara devam eden projeler hakkında da bilgi veren Başkan Kınay, Yeşilyurt Pazar Yeri inşaatının planlandığı şekilde sürdüğünü, hiçbir duraksama veya borç sorunu bulunmadığını belirtti. Uzundere Atatürk Gençlik Merkezi’ne ilişkin sürecin de hızlandırıldığını belirten Kınay, hedeflerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu alanı en kısa süre içerisinde hizmete açmak olduğunu ve bölgedeki sosyal ihtiyaçları da hızla karşılamayı planladıklarını söyledi.

ÇÖP KONTEYNERİ YENİLEME ÇALIŞMALARI

Karabağlar genelinde çöp konteyneri yenileme çalışmalarını devam ettiğini şu ana kadar yaklaşık 350 konteyner değiştirildiğini belirten Başkan Kınay “Ekonomik koşulları ve öncelikleri dikkate alarak bu yenileme işlemini parça parça gerçekleştiriyoruz. Yeni konteyner siparişlerimiz devam ediyor, teslimatlar geldikçe değişimler sürecek” diye konuştu.

ATIK TOPLAMA VE DENETİM ÇALIŞMALARI

Başkan Kınay, atık toplama sürecinde kararlılıkla hareket ettiklerini vurguladı. Kınay “Özellikle mobilya atıkları konusunda mahalle mahalle planlamalar yaptık. Ancak bize ait olmayan atıkların da toplandığını tespit ettik. Bu konuda taviz vermeyeceğiz” dedi. Ve Jandarma ve emniyet birimleriyle koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında bazı noktalara kamera sistemleri yerleştirildiğini de belirtti.

Başkan Kınay, Harmandalı Depolama Sahası’nın kapatılmasıyla ortaya çıkan çöp taşıma sorununa da değindi. Kınay” Şu an yaşadığımız durum Karabağlar genelinde topladığımız çöplerin transfer işlemleri sırasında yaşanan aksaklıklardan dolayı mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yaratılan ara bir çözümdür. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürüttüğü görüşmeler kapsamında nihai çözümün oluşturulacağını, vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, belediyemizin mağduriyetinin giderileceğine ve en kısa zamanda normal şartlara döneceğimize eminiz. Bu süreçte hem ilgili kurumların hem de vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine ve elbirliğiyle bir çözüm oluşturacağımıza inanıyoruz. Temizlik ekiplerimiz fedakârca çalışıyor. Vatandaşlarımızdan da çöpü çöpe atmak konusunda biraz daha duyarlılık bekliyoruz” diye konuştu

BÖLGESEL İSTİHDAM OFİSİ 1610 KİŞİYE İŞ SAĞLADI

Kurdukları Bölgesel İstihdam Ofisinin, 1610 kişiye iş imkânı sağladığını hatırlatan Başkan Kınay “894 kadın, 716 erkek ve 34 engelli yurttaşımız bu ofis aracılığıyla istihdam edildi. Görüşmelerimiz her hafta düzenli olarak devam ediyor. İlçemizdeki işsizliğe bir nebze de olsa katkı sunmak istiyoruz. Sizlerden de mahallelerinizde daha çok duyurmanızı daha çok paylaşmanızı istiyoruz” dedi.

MUHTARLARDAN “BİZ BİR AİLEYİZ” MESAJI

Konuşmaların ardından muhtarlar da söz alarak mahallelerindeki çalışmaları ve talepleri Başkan Kınay, başkan yardımcıları ve birim müdürlerine aktardılar. Muhtarlar yapılan çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür ederken, “Biz bir aileyiz” mesajı verdiler.