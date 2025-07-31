İAOSB’den üretim ve ihracat listelerine giren firmalara plaket

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), sanayi ve ihracat listelerine adını yazdıran Bölge firmalarına ödül verdi. Bölge Müdürlüğü Binası’ndaki Atatürk Toplantı Salonu’nda sanayi camiasını bir araya getirirken törene, İAOSB Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ile Ataer A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri, firma temsilcileri, bölge katılımcıları ve sektör paydaşları katıldı.

İAOSB tarafından düzenlenen organizasyonda; Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) İzmir’in Üretimden Satışlarına Göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye'nin İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamaları, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) İlk 1000 İhracatçı Araştırması ile FORTUNE 500 Türkiye listelerinde yer alma başarısı gösteren firmalar, İAOSB tarafından plaketlerle ödüllendirildi.

“BU PLAKETLER SADECE BİRER ÖDÜL DEĞİL, EMEK VE VİZYONUN SİMGESİDİR”

Törenin açılış konuşmasını yapan İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, firmaların elde ettiği başarıların sadece istatistiksel birer veri olmadığını, bunun arkasında ciddi bir emek ve stratejik vizyonun yattığını vurguladı. Sözlerinin devamında İAOSB olarak yeşil dönüşümden dijitalleşmeye, nitelikli insan kaynağından sürdürülebilir üretime kadar her alanda sanayicilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Karace, “Üretim ve ihracat gücüyle ulusal ve yerel ölçekli başarı listelerine adını yazdıran firmalarımızı, gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, yalnızca rakamlarla ifade edilen bir sıralamanın ötesinde, alın teriyle, kararlılıkla ve vizyonla inşa edilmiş bir sürecin sonucudur. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi olarak her zaman sanayicilerimizin yanında olduk, tabii ki olmaya da devam edeceğiz. Sürdürülebilir üretimden yeşil dönüşüme, dijitalleşmeden nitelikli insan kaynağına kadar birçok alanda yürüttüğümüz çalışmaların temel amacı firmalarımızın bu gibi platformlarda yerlerini güçlendirmeleri ve global ölçekte rekabet edebilmeleridir. Bugün burada takdim edeceğimiz plaketler, yalnızca küçük bir ödül değil, aynı zamanda bu başarıların arkasında yatan emeğin, vizyonun ve azmin birer simgesi olacaktır. İnanıyorum ki bu başarılar hem Bölgemizin hem de ülkemizin üretim gücünü daha da ileriye taşıyacak ve bir motivasyon kaynağı olacaktır. Bu vesileyle listelerde yer alarak, bizleri gururlandıran tüm firmalarımıza, yöneticilerine, emek veren arkadaşlarımıza, tüm çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi olarak her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

KARABAĞLI: BU BAŞARILAR, GELECEĞE TAŞINACAK BİR MİRASIN TEMELİDİR

Törende konuşan İAOSB Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı da firmaların EBSO, İSO, TİM ve Fortune 500 gibi prestijli listelerde yer almalarının sadece sayısal bir başarı değil, aynı zamanda sektördeki liderlik, güvenilirlik, finansal güç ve sürdürülebilir büyümenin göstergesi olduğunu vurguladı. Karabağlı, “Bu sıralamalar, sadece büyüklüğü değil, aynı zamanda rekabetçiliği, verimliliği ve küresel pazarlara entegrasyonu simgelemesi yönünden belirleyicidir. Bu tür listelerde yer almak, yalnızca geçmiş başarıların değil, geleceğe yönelik daha büyük hedeflerin sorumluluğunu da beraberinde getirir. Bu başarı, daha fazla yatırım, daha fazla Ar-Ge ve daha fazla toplumsal katkı ve sosyal sorumluluk beklentisi doğurur” ifadelerini kullandı.

İzmir’in sanayi vizyonuna da dikkat çeken Karabağlı, “İzmir‘in sanayisi ve gücü; yalnızca bulunduğu coğrafyayı değil, Türkiye’nin sanayi vizyonunu da şekillendiren bir güçtür. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, sahip olduğu güçlü sanayi altyapısı ve dinamik üretim potansiyeliyle Türkiye’nin ekonomik büyümesine yön veren vazgeçilmez bir merkez olarak, bölgesel başarıyı ulusal kalkınmaya dönüştürmeye devam etmektedir” dedi.

Konuşmasının sonunda, üretimden ihracata, istihdamdan yenilikçiliğe kadar gösterilen özverinin diğer firmalara da ilham kaynağı olacağına inandığını belirten Karabağlı, tüm firmaların başarılarını içtenlikle kutladı.

62 PLAKET TAKDİM EDİLDİ

İAOSB’nin sanayicilere duyduğu takdirin bir göstergesi olarak düzenlenen törende, farklı başarı kategorilerinde listelere giren firmalara toplam 62 plaket takdim edildi. Her biri, alın terinin, emeğin ve inancın simgesi olan bu ödüller; alkışlarla taçlandırıldı. 33 firma, bu özel günde orada bulunarak yalnızca bir törene değil; ortak bir gurura, birlikte paylaşılan bir emeğe ve geleceğe olan inanca tanıklık etti. Bu anlamlı buluşma, başarıyı yalnızca bir sonuç olarak değil; bir yolculuk, bir mücadele ve bir ortak değer olarak yüceltmenin ifadesi oldu.