“İki Çizgi Arasında: Geleceğin İzmir’ine Bugünden Bir Bakış” sergisi kapılarını açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından düzenlenen ve kentin gelecek 50 yılına dair bir düşünme, tartışma ve birlikte hayal etme alanı sunan "İki Çizgi Arasında: Geleceğin İzmir’ine Bugünden Bir Bakış" sergisi, Kültürpark Atlas Pavyonu’nda ziyarete açıldı. İzmir’in tarihsel katmanlarından 2074 yılına uzanan spekülatif vizyonlara kadar geniş bir perspektif sunan serginin açılış törenine; İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, akademisyenler, kültür-sanat ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

“GELECEĞİ BİRLİKTE KURUYORUZ”

Açılışta konuşan İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, serginin yalnızca bir planlama çalışması olmadığını, aynı zamanda kentlinin katılımıyla şekillenen kolektif bir tahayyül süreci olduğunu vurguladı. İzmir’in 2074 vizyonunu planlama disiplini ile sanatsal ve toplumsal üretim biçimleri arasında yeni ortaklıklar kurarak ele aldıklarını belirten Prof. Dr. Velibeyoğlu, İZPA’nın kentin vizyonunu tek bir merkezden değil, çoklu seslerin ve deneyimlerin buluşmasından inşa etme hedefini yineledi. Velibeyoğlu ayrıca, önümüzdeki 5 yıllık süreçte atılacak adımların, kentin 25 yıllık geleceği açısından belirleyici olacağını vurguladı.

4 TEMEL EKSEN

Sergi; kentin tarihsel hafızasını anlamaktan, İzmir'i yaşayan bir laboratuvar olarak ele almaya; somut planlama senaryolarından 2074 yılına uzanan spekülatif üretimlere kadar dört temel eksen üzerinde kurgulanıyor. Disiplinler arası bir diyalog zemini kuran sergi, dijital ve fiziksel katmanlarda İzmirlileri kentin kolektif hayaline ortak olmaya davet ediyor. Sergi süresince toplanacak veriler, hikayeler ve gelecek fikirleri, ilerleyen dönemde kentin uzun vadeli planlama vizyonuna katkı sağlayacak bir "açık arşive" dönüştürülecek.

SERGİDE, SÖYLEŞİLER VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI DA YER ALIYOR

İzmir’i birlikte okumaya ve tartışmaya imkan tanıyan "İki Çizgi Arasında" sergisi, her cumartesi günü düzenlenecek olan söyleşiler ile kentin geleceğine dair olasılıkları masaya yatırmaya devam edecek. Uzmanların, kentlilerin ve farklı disiplinlerden paydaşların bir araya geleceği bu buluşmalar, geleceği hep birlikte konuşarak aranan bir pusula olarak ele almayı sürdürecek. Sergide ayrıca yine cumartesi günleri çocuklara yönelik atölye çalışmaları da yer alacak. Kültürpark Atlas Pavyonu'nda 5 Temmuz'a kadar açık kalacak olan sergi hafta içi 10.00-17.30, hafta sonu ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.