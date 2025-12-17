İlhan Selçuk 100. doğum yılında anılacak

Selçuk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kültürlerarası Sanat Derneği ve Nesin Vakfı iş birliğiyle bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan İzmir Uluslararası Mizah Festivali’nde 2025 Aziz Nesin Mizah Ödülleri sahiplerine takdim edilecek ve gazetemizin unutulmaz yazarı İlhan Selçuk 100. doğum gününde anılacak. Selçuk Efes Kent Belleği’nde 20–23 Aralık tarihleri arasında yapılacak festival, sanat ve tiyatro dünyasından birçok değerli ismi ağırlayacak. 20 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de yapılacak açılış töreni ile başlayacak olan festivalde Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kültürlerarası Sanat Derneği Başkanı Vecdi Sayar ve Ali Nesin konuşma yapacak.

Açılışın ardından, sanat dünyasının usta isimleri yazar-çizer-yönetmen Gani Müjde, yönetmen Yüksel Aksu, karikatüristler Canol Kocagöz, Ohannes Şaşkal ve Kosovalı çizer Gani Sunduri’ye 2025 Aziz Nesin Mizah Ödülleri takdim edilecek. Saat 18.30’da Gani Müjde, 19.15’te ise Bekir Yurdakul “Edebiyat İçi Yolculuklar ve Aziz Nesin” başlıklı söyleşilerle izleyicilerle buluşacak. Saat 20.00’de de Canol Kocagöz, Gani Sunduri (Kosova) ve Ohannes Şaşkal’ın eserlerinden oluşan Karikatür Sergisi’nin açılışı yapılacak. Festivalin ikinci günü olan 21 Aralık Pazar günü etkinlikleri, yine Selçuk Efes Kent Belleği’nde devam edecek 16.00’da Canol Kocagöz, Gani Sunduri, Menekşe Çam ve Ohannes Şaşkal konuşmacı olarak yer alacağı “Karikatürün İşlevi” paneliyle başlayacak ikinci günde, saat 18.00’de Yüksel Aksu’nun “Münir Özkul ve Sadri Alışık’ın 100. Doğum Yıldönümünde Sinemamızda Güldürü” başlıklı söyleşisi yapılacak. Ardından saat 19.00’da yönetmen ve senarist Yüksel Aksu’nun yönettiği “Bak Postacı Geliyor” filmi gösterilecek.

İLHAN SELÇUK ANILACAK

Festivalin üçüncü günü 22 Aralık Pazartesi günü ise saat 16.00’da Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde Mustafa Yıldız’ın “Çocuklarla Karikatür Atölyesi” ile başlayacak. Saat 16.30’da ise Selçuk Efes Kent Belleği’nde “Disiplinlerarası Mizah” paneli düzenlenecek. Panelde Doç. Dr. Banu Ayten Akın “Tiyatro ve Mizah”, Serhan Yedig “Müzik ve Mizah”, Mehmet Aksoy ise “Görsel Sanatlar ve Mizah” başlıklarıyla konuşacak. Saat 18.00’de gazetemizin unutulmaz yazarı İlhan Selçuk’un 100. doğum yılı ve Çetin Altan’ın 10. ölüm yılı anısına Korcan Karar, Lütfü Dağtaş ve Nazım Alphan konuşmacı olarak yer alacağı “Basında Mizah” paneli düzenlenecek. Festival, 23 Aralık Salı günü Selçuk Efes Kent Belleği’nde Yeşilçam’ın unutulmaz filmi “Bizim Aile”nin gösterimiyle sona erecek./İZMİR