İzmir Barosu’ndan Hakan Tosun tepkisi: Cezasızlık politikalarının sonuçlarındandır

İzmir Barosu, İstanbuli Esenyurt’ta uğradığı saldırı sonucu aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitiren gazeteci doğa savunucusu Hakan Tosun’a ne olduğu belirsizliğini korurken İzmir Barosu açıklama yayımladı.

Yapılan yazılı açıklamada “Basın emekçisi, belgeselci ve çevre aktivisti Hakan Tosun, 10 Ekim 2025 gecesi İstanbul Esenyurt’ta uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kimliği 27 saat boyunca tespit edilememiştir. 13 Ekim günü beyin ölümü gerçekleşen Tosun’un yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bu süreç, yalnızca bireysel bir saldırı değil, basın özgürlüğü ve adalete erişim açısından ciddi sorunlar barındırmaktadır. Olayın aydınlatılmasına ilişkin soruşturma sürecinde yaşanan gecikmeler, kimlik tespiti ve delil güvenliğine dair iddialar, cezasızlık politikasının toplumda yarattığı güvensizliği bir kez daha ortaya koymuştur. Hakan Tosun, çevre ve kent hakkı ihlallerine ilişkin haber ve belgeselleriyle kamu yararına gazetecilik yapan bir basın çalışanıydı. Gazetecilere yönelik saldırıların etkin biçimde soruşturulmaması, yalnızca basın özgürlüğünü değil, toplumun haber alma hakkını da ihlal etmektedir. Cezasızlık, adaletsizliğin sürekliliğidir. Hakan Tosun dosyası bu döngünün bir parçası olmamalıdır. İzmir Barosu, sürecin hukuka uygun, şeffaf ve etkin biçimde yürütülmesinin takipçisi olacaktır” denildi.

Açıklama sonunda da #HakanTosunaNeOldu diye soruldu.