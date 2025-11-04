İzmir Barosu’ndan Selahattin Demirtaş için tahliye çağrısı

İzmir Barosu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ihlal kararını kesinleştirdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için tahliye çağrısı yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına karşı Adalet Bakanlığının yaptığı itirazı reddetmiş, böylelikle AİHM’nin Demirtaş'a yönelik hak ihlali ve tahliye kararı kesinleşmiştir. Demirtaş'ın 2016 yılından beri süren tutukluluğunun tedbir olmaktan çıkıp cezalandırma aracına dönüştüğü AİHM kararıyla bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Ne yazık ki Anayasa'nın ve yasaların yok sayılması, insan haklarının sistematik şekilde ihlali bizi hukuk devleti olmaktan uzaklaştırmıştır. Tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler gereği, hukuka aykırı tutuklama kararının kaldırılması ve Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesi gerekmektedir. Bu kararın uygulanması gerek insan haklarının korunması gerekse Türkiye'nin hukuk devleti olabilmesi açısından önemli bir adım olacaktır. İzmir Barosu olarak hukukun üstünlüğü için mücadelemize devam edeceğimizi belirterek hukuk devleti olma çağrımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz” denildi.