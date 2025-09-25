İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka’da çöp topladı!

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi haklarını alamadıkları, belediye ile yapılan görüşmelerden sonra somut adım atılmadığı gerekçeleriyle başlattığı grev sebebiyle çöpler toplanmıyor.

Toplanmayan çöpler, cadde ve sokaklarda yığınlar oluşturmaya devam ederken; ortaya çıkan kötü koku ve görüntü ise yurttaşların tepkisine neden oluyor.

Mayıs ayındaki grevde çöpleri toplamak için sokağa çıkan ve sendikacılarla tartışan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu kez Karşıyaka’da çöpleri toplamak için sahaya indi.

Karşıyaka-Çarşı’ya gelen ve Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın da yer aldığı ekibin, biriken çöpleri toplamaya başladığı görüldü.