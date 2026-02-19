İzmir’de CHP Gençlik Kolları’na yönelik tutuklama ve hapis cezasılarına tepki

CHP İzmir İl Gençlik Kolları, ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen basın açıklamaları kapsamında, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’a Genel Başkan Özgür Özel’in sözlerinin yer aldığı bir videoyu sosyal medyada paylaştığı için hapis cezası verilmesine ve Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız'ın bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınıp tutuklanmasına İzmir İl Başkanlığı önünde tepki gösterdi.

İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, yaşananların birbirinden bağımsız olmadığını belirterek "Biliyoruz ki mesele Cem Aydın ya da Ramazan Yıldız meselesi değildir. Mesele bütünüyle bir gençlik meselesidir. Yargılanan ve cezalandırılan yalnızca Genel Başkanımız Cem Aydın’ın şahsı değil CHP Gençlik Örgütleri başta olmak üzere Türk gençliğidir. Sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle tutuklanarak sindirilmek istenen Ramazan Yıldız’ın şahsı değildir. Sosyal medya kullanan her gençte korku ve tedirginlik yaratabilmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Biz gençler bütün mesajlarınızı aldık ve cevap veriyoruz: Biz 24 yaşında istibdat zindanlarına atılan Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadelesini miras aldık. Boynunda idam fermanıyla milli mücadeleyi başlatan cesaretin izinde yürüyoruz. Kuvayı Milliye’den bu yana; tarihin hiçbir döneminde baskılara boyun eğmedik, bugün de eğmeyiz. İşte buradayız, sokaklardayız. Yaratmak istediğiniz korku iklimine teslim olmuyor, bir araya gelmeye, umudu büyütmeye devam ediyoruz. Hoşunuza gitmeyen her sesi susturmaya çalışıyorsunuz ama nafile. Biz gençler konuşmaya devam edeceğiz. Gençlerin sesi her gün daha da gür çıkacak. Çünkü gençler anlattığınız toz pembe masallara inanmıyor. Acı gerçeği yaşıyor gençler. Sizin anlatmaya çalıştığınız hikaye başka. Hakikat başka. Gençler için hakikat daha lise çağlarında MESEM’lerde emeğinin sömürülmesidir. Gençler için hakikat günlük 133-TL KYK bursudur. Kendi ellerimizle yeni bir düzen kuracağız. Adil, özgür ve hak ettiğimiz gibi yaşadığımız yepyeni bir düzen kuracağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"

GÜÇ: 24'LÜK BİR SİYASİ ANLAYIŞ, YÜZDE 76'YI YÖNETMEYE ÇALIŞIYOR

Gençlik Kolları'nın açıklamasına katılan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de siyasi partilerin anketlerdeki oy oranlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yayınlanan anketlerde AKP'nin yüzde 20 oranına oturduğunu görüyoruz. MHP de yüzde 4 puan civarında. Gelinen noktada yüzde 24'lük bir siyasi anlayış, yüzde 76'yı yönetmeye çalışıyor. Bu iktidarın hem idari, hem hukuki, hem de ekonomik anlamda ülkeyi yönetemediği aşikar. Bu süreçten sonra en kısa sürede erken seçim olmalıdır. Bu siyasi irade bu ülkeyi yönetemiyor, hiçbir karşılıkları yok. Ne emekli istiyor ne gençler istiyor ne emekçiler istiyor. Bu arkadaşların hiçbir siyasi kadrosu, hiçbir idari kadrosu yok. O yüzden ülkenin artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı olduğu ortadadır. O yüzden kendilerine erken seçim yapmalarını tavsiye ediyoruz. Şurada şantiye alanında gidip fotoğraf çektirerek, 'yok buraya su bastı' diyerek, iklim krizinden kaynaklı denizin yükselmesiyle İzmir'de, İstanbul'da siyaset yaparak siyasi anlayışlarını hiçbir yere vardıramayacaklarını bilmeleri gerekiyor. Bu insanlar ülkenin hiçbir yerine yatırım yapmadıkları gibi eskiden yapılmış yatırımları da satıyorlar şu anda. Biz yüzde 40 oya sahip Türkiye'nin birinci partisi olarak bu ülkeyi yönetecek en iyi kadroya sahip bir parti olarak artık 'erken seçim' diyoruz."