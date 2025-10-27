İzmir’de “Cumhuriyet Düşmanlığına Geçit Yok” yürüyüşü

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), Cumhuriyetin 102. yıl dönümü için Bornova’da Cumhuriyet Yürüyüşü düzenledi. Bornova Kültür Merkezi önünde toplanan yurttaşlara Eğitim İş 1,2,4 No’lu Şubeler, Genel Sağlık İş İzmir Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şubesi, ÇÖYDER, Tüm Emekli Sendikası Bornova Şubesi de destek verdi. “Kahrolsun saltanat, yaşasın Cumhuriyet” sloganları ile Bornova Cumhuriyet Meydanına yürüyen grup adına THTM Yürütme Kurulu Üyesi ve Çiğli HTM Sözcüsü Emel Diril basın açıklamasını okudu.

“CUMHURİYET DÜŞMANLARINI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERECEĞİZ”

Diril, “Karşı devrimci AKP’nin çeyrek yüzyıla yaklaşan iktidarı boyunca hesaplaşmanın şiddetlendiğini, Cumhuriyet değerlerinin birer birer tasfiye edildiğini ve Cumhuriyet fikrinin yok edilmek istendiğini gördük. Bugün bu meydandan cumhuriyet düşmanlarına bir mesajımız var: Size asla geçit vermeyeceğiz. Cumhuriyet düşmanlarını tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Cumhuriyetimiz holding ve tarikat egemenliği altında emperyalizme peşkeş çekilerek, sınırsız yağma operasyonlarıyla ayaklar altına alınıyor. Bugün Türkiye’nin kaynakları emperyalist ülkeler ve çok uluslu tekellerin çıkarları için seferber ediliyor. Onların bölgesel çıkarlarına hizmet ediyor, onlara alan açıyor. Toplumu oluşturan bizlerin arasında eşitsizlik yaratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Seçme ve seçilme hakkını bile ortadan kaldırmayı gündemine alan bir iktidarın bunları güçlü olduğu için değil zayıf olduğu için göze aldığını bilelim. AKP’yi de tarikatlarını da temsil ettiği sermaye sınıfını da iş birliği yaptığı emperyalist çeteleri de başımızdan def edeceğiz! Bu ülkeyi böyle yönetemezsiniz” dedi.

İşçi sınıfı, emekçiler, kadınlar, öğrenciler ve basın emekçilerinden güç aldıklarını belirten Diril, “102 yılın ardından yeniden cumhuriyet diyoruz! Bağımsız ve egemen bir ülke, devletçi ve planlı bir ekonomi ve laik ve toplumsal bir düzen için, Cumhuriyet’i yeniden ayağa kaldırmak için bu düzeni başınıza yıkacağız! Söz veriyoruz” şeklinde konuştu.