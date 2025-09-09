İzmir’de kurtuluş coşkusu

İzmir’de kurtuluşun 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk ordusunun 9 Eylül 1922'de kente girerken kullandığı güzergâh üzerinde 9 Eylül Zafer Yürüyüşü düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katıldığı yürüyüş, Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti. Kortejde milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar, iş dünyası, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve binlerce İzmirli yer aldı. Yürüyüşte 350 metre uzunluğundaki dev Türk Bayrağı taşındı. İzmirliler marşlar eşliğinde yürüyenlere alkışladı. Zafer Yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’nda noktalandı. Program kapsamında İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından son buldu.

BAYRAK TESLİM TÖRENİ YAPILDI

Zafer Yürüyüşü sonrası Konak Atatürk Meydanı’nda, Süvari Birlikleri tarafından İzmir’in kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı ve bayrak teslim töreni yapıldı. Kutlama töreni, Cumhuriyet Meydanında İstiklal Marşı, saygı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının ardından kürsüye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 9 Eylül’ün 103. yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet meydanında düzenlenen törende yaptığı açıklamada İzmir’in tarihteki eşsiz yerine vurgu yaptı. Tugay, “Her kentin özel, değerli günleri vardır. Ama bir kent vardır ki, işgaliyle kurtuluş ateşini yakan, kurtuluşu ile yepyeni bir ülkenin önsözünü yazan kenttir. İşte bu ayrıcalık yalnızca İzmir’e aittir” dedi.

“HAMASETLE DEĞİL, BARIŞLA ANARIZ”

Başkan Tugay, 9 Eylül’ün ruhunu anlatırken, “Biz 9 Eylülleri bitmeyen düşmanlık, tükenmeyen kin ve kof böbürlenmeyle anmayız. Emperyalizme unutulmaz bir ders verdikten sonra tüm dünyaya ‘Bir daha asla, denemesi bedava’ diyenlerin çocuklarıyız. ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ sözünü yeryüzünün bir kardeşlik sofrasına dönmesi için söyleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yurttaşlarıyız” diye konuştu.

“ÖZGÜRLÜK, BAĞIMSIZLIK, ADALET”

İzmir'den seslendiklerini belirten Tugay, “Başöğretmenimizin sözleriyle haykırıyoruz: Özgürlük, Bağımsızlık, Çağdaşlık, Demokrasi, Laiklik, Adalet, Eşitlik, Kadına saygı, Çocuğa saygı, Doğaya saygı, Emeğe saygı... Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” ifadelerini kullandı.

“29 EKİM’E BİLİNÇLE HAZIRLANIYORUZ”

Başkan Tugay, 29 Ekim’de Cumhuriyet’in 102. yılını kutlayacaklarını hatırlatarak, “Kutlamak, anlamaktan geçer. Anlayıp sahiplenmekten başlar. Bu bilinci içselleştirdiğimiz anda gündelik sorunlar yok olur, yerine büyük sorumluluklar alır. Biz nice olmazı olur yapanların çocuklarıyız” dedi.

“İZMİR, CUMHURİYETİN KALESİDİR”

Tugay, İzmir’in Cumhuriyet değerlerini en güçlü şekilde yaşatan şehir olduğunu vurguladı: “Bugün çocuklarımız gözlerimize bakıyor, yarın bize ‘Peki siz ne yaptınız?’ diye soracaklar. Bu soruya gönül ferahlığıyla yanıt vereceklerin başında İzmirliler gelecektir. İzmir, Türkiye Cumhuriyetini var eden ve yaşatan tüm değerlerin kalesidir. Bu gerçek, bu kaleyi yıkacağını sananların kulağına küpe olsun” diye konuştu.

“ATATÜRK’ÜN AY YILDIZI VE ZÜBEYDE ANNEMİZ”

İzmir’in manevi değerlerine dikkat çeken Tugay, “Göğsümüzde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün taktığı ay yıldız, toprağımızda büyük emaneti Zübeyde Annemiz var. Dünyanın neresinde böylesine değerlerle bezenmiş bir İzmir var?” dedi.

ŞİİRLE SESLENDİ

Başkan Tugay, İzmir için yazılan şiirlerden alıntı yaparak, “Sen 9 Eylül dersin iki kelime, ben değişen yazgı anlarım, özgürlük anlarım, bağımsızlık... Sen İzmir dersin iki hece, ben saygıyla ayağa kalkarım” sözlerini dile getirdi.

“ASLA GERİ DÖNMEYECEĞİZ”

Cemil Tugay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Önderimiz, başkomutanımız, hemşerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, atalarımıza ve değerlerimize sonsuz saygılarımı sunuyorum. Onur günümüz 9 Eylül’ü yaratanları rahmet ve bağlılıkla anıyorum. Biz varsak, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek var. Biz sözümüzden asla geri dönmedik, dönmeyeceğiz.