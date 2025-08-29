İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını açıyor

İ zmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bugün 94. kez misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Doğuşu, Cumhuriyetin ilanından önceye kadar uzanana fuarın fikrini ilk olarak 17 Şubat 1923’te ulu önder Mustafa Kemal Atatürk verdi. Atatürk’ün talimatı doğrultusunda 4-25 Eylül 1927 tarihlerinde Mithatpaşa Sanat Enstitüsü’nde “9 Eylül Sergisi” adıyla ilk kez yapılan İEF, bu yıl İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül’e kadar devam edecek.

KORTEJ İLE BAŞLAYACAK

Her sene heyecanla beklenen ve her yaştan ziyaretçiye hitap edecek çeşitli etkinlikleri barından İEF, geleneksel kortej yürüyüşü ile başlayacak. Bugün 19:30’da Gündoğdu Meydanı’ndan başlayacak ve Lozan Meydanı’nda sona erecek olan kortejde bando gösterisi ve Balkanlılar Halk Dansları Festivali katılımcılarının dansları da katılacak. Lozan Kapısı’nda son bulacak ve Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü heykeli önünde açılış töreni yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılmasının beklendiği törende “Flying Screen” gösterisiyle ziyaretçilere görsel bir şölen sunulacak.

ULUSLARARASI KONUKLAR

Türkiye’nin ilk genel ticaret fuarı olarak farklı sektörleri bir arada buluşturarak yenilikleri ve küresel gelişmelerin tanıtacağı İEF’de Türkiye ve İzmir’in tarım, gıda ve gastronomi kültürü gibi unsurları ziyaretçilere sunan bir platform olarak da öne çıkacak. Fuar; ticaretin yanı sıra Çim Konserleri, tiyatro oyunları, standup gösterileri ve sergiler gibi 10 günlük eğlenceli etkinliklerle kültürel bir festival atmosferi ortaya koyacak. Fuarın bu seneki onur konuğu ise BosnaHersek oldu. Fransa, Fildişi Sahilleri, Hindistan, Ukrayna ve Kamboçya fuara katılan ülkeler arasında bulunurken İtalya Konsolosluğu aracılığıyla Tamburi del Vesuvio müzik grubu da fuarda performans sergileyecek. B40 üyesi şehirlerden üst düzey yöneticiler ve yabancı heyetler de katılacak.

DÜNYADA İLK KEZ İZMİR’DE

Yapay zekâ ve sanatı bir araya getiren çalışmalarıyla uluslararası sanat dünyasında öncü kabul edilen Refik Anadol’un eserleri, fuarda sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İki çalışma, 94. İEF’nin açılış gününden itibaren ziyaretçilerini bekliyor olacak. “Makine Rüyaları: Ege” isimli eseri ise dünyada ilk defa İzmir’de sergilenecek. Kültürpark Atlas Pavyon Sanat Galerisi’nde, Anadol’un Şifanın Algısı ve “Makine Rüyaları: Ege” isimli eserleri ziyaretçilerle buluşturulacak. TIME100 AI listesine girerek yapay zekânın kültürel etkisine yön veren önemli sanatçılardan biri olan Refik Anadol’un iki etkileyici eseri, sadece fuar süresince değil, 30 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak. Ayrıca İzmir Mutfak Müzesi’ne çevirdiği tarihi Göl Gazinosu’nun açılışı yapılacak. Folkart Gallery de “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Mustafa Kemal Atatürk sergisinin açılışını yapacağı fuarda İzmir Planlama Ajansı (İZPA) da yaklaşık 450 günlük çalışmalarından geniş bir kesiti Pakistan Pavyonu’nda sergileyecek.

ULAŞIMA İEF AYARI

İEF kapsamında saat 16.00’dan itibaren başlayacak olan Kültürpark’a giriş ücretleri ise tam 40 TL, öğrenci 25 TL olarak belirlendi. İzmirim Kart ve temassız kredi kartı ile yurttaşlar fuara girebilecek. Engelli ve refakatçi, gazi ve gazi yakını, şehit ailesi elektronik kart sahipleri ücretsiz giriş yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İEF için de toplu ulaşımda sefer sıklığını artırarak son sefer saatlerini gece 02.00’ye kadar uzattı. ESHOT fuar için de yeni hatlar oluşturulurken 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da ulaşımın yüzde 50 indirimli olacağı bildirildi.

ÇİM KONSERLERİ’NE YILDIZ YAĞMURU