İzmir’in kadın çekici operatörü tabuları yıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı İşletme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 53 yaşındaki Munise Demirer, şoförlük mesleğine gönül verdi. Biri 21 diğeri 18 yaşında iki oğlu olan elektronik teknisyeni Munise Demirer, ağır vasıta çekici araçları kullanıyor. Bu mesleğe tutkuyla bağlı olan Demirer, arızalanan araçları tek başına çekiciye yükleyip Gaziemir’de bulunan tamir atölyesine getiriyor. Müdürlük bünyesinde en büyüğü 17 metre ve 42 tonluk tır da dahil bütün çekici araçları kullanan Demirer, bu işi çok sevdiği için şoförlüğü tercih ettiğini belirtiyor.

“BİR DAHA DÜNYAYA GELSEM AYNI İŞİ YAPARIM”

2010 yılından bu yana aktif olarak ağır vasıta kullandığını anlatan ve 2019’da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmaya başlayan Munise Demirer, “En büyük araçtan tutun da en küçük araca kadar hepsini kullanıyor ve çok keyif alıyorum. Bir daha dünyaya gelsem, sanırım yine bu işi yapardım” dedi.

SANAYİDE ÇIRAKLIK YAPTI

Öğrenmenin sınırı olmadığına inandığını vurgulayan Demirer, “Araç konusu ucu açık bir mutfak. Araçları çok sevdiğim ve çok şey öğrenmek istediğim için iki yıl boyunca boş zamanlarımda sanayide bir ustanın yanında çıraklık yaptım. Bu bir tutku. Araba kullanmak çok güzel ama bir aracı bir yerden başka bir yere almak başka bir deneyim. Hepsinin bana kattığı artı bir bilgi var. Ben biraz da bilgi edinmeyi seviyorum. Altın bilezik gibi. Yaptığım her iş beni heyecanlandırıyor. Bana sürekli bir şeyler kattığını düşünüyorum” dedi.

“İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM”

Yolda kalan herhangi bir aracı atölyeye getirmek üzere herkes gibi yalnız çalıştığını belirten Munise Demirer, şunları söyledi: “Ben de tek başıma göreve gidiyorum. Gece veya gündüz fark etmiyor. Zorlukları oluyor ama üstesinden gelmeyi bir şekilde öğreniyorsunuz. Başarmak zorundasınız. Çok zorlandığım yerde yardım istiyorum. Bir erkeğin fiziksel gücüne sahip değilim ama yaptığım işte zorlansam da işimi seviyorum.”

“ÇOCUKLARIMA İYİ ÖRNEK OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM”

İşini yaptığı esnada çok güzel tepkiler aldığını belirten Demirer, şunları anlattı: “Çoğu zaman ‘Abla helal olsun. Bravo. Bu işi yapan kadınlar da var mı’ diye güzel tepkiler alıyorum. Bazen ‘Elinin hamuru ile bu işlere bulaşma’ şeklinde klasik tepkiler geliyor. Onlara da ‘Ellerimi yıkadım, mutfaktan çıkıp buraya geldim. Buraya da yetiştim’ diyorum. Çocuklarım benimle gurur duyuyor. Bazı şeyler biraz da çocuklarımızla ilgili. Bir şeyleri başardığımızı, imkansız gibi görünen şeyleri yaptığımızı ispatlamak, yılmadan bir şey yapabilmek… Bunları göstermek benim için kıymetli. Çocuklarıma güzel bir anne ve iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum. Burada çalışan ve vefat eden bir şoför abimizin dolabını bana verdiler. O günden sonra bana ‘Murat abi’ diyorlar. Hepsi çok iyi insanlar. Bana çok yardımcı oldular.”

MESLEKTAŞLARI DA ÇOK MUTLU

Munise Demirer’in meslektaşlarından Özgür Keskin, “Kadınların da bu işi yapabileceğini ESHOT’tan biliyoruz. Kadınların varlığı, bulundukları ortamın kalitesini de yükseltiyor. İyi ki varlar ve bu tür işlerde daha çok olsunlar” dedi.

Kalbim Çalım da Demirer’i gördüğünde çok şaşırdığını ifade ederek, “Sonra alıştık. Burada olması çok güzel. O bize çok şey kazandırdı. Biz de ona birçok şey öğrettik” ifadelerini kullandı. Meslek hayatında 10 yılı geride bırakan Hüseyin Çaktuğ da “İlk defa buraya bir kadın şoför geldi. Geldiği de iyi oldu. Ondan saygıyı ve iyiliği öğrendik. Mesleki olarak bazı bilgileri bizden daha fazla. Onları aktardı. Biz çok memnunuz” dedi.