İzmir'in kurtuluşu coşkuyla kutlanacak

İzmir'in kurtuluşunun 103. yılı kutlamaları için geri sayım başladı. İzmirlilerin gurur günü olan 9 Eylül, hem resmi programla hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerle büyük coşkuya sahne olacak. 9 Eylül günü saat 09.00’da 103. yıl şerefine Basmane’den başlayarak Cumhuriyet Meydanı’nda sonlanacak Zafer Yürüyüşü gerçekleştirilecek. İzmirliler, ellerinde dev Türk bayrağı ile kortej oluşturacak. Saat 10.00’da ise Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak. Kutlamalar, Hükümet Konağı’ndaki bayrak töreni ile devam edecek. Saat 10.30’da başlayacak törende temsili süvari birlikleri İzmir’in kurtuluşunu canlandıracak. Törende, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban süvari birlik komutanına Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da plâket takdim edecek.

TÜRK YILDIZLARI VE SOLO TÜRK GÖSTERİLERİ

Saatler 11.15’i gösterdiğinde Cumhuriyet Meydanı’nda resmi kutlama töreni düzenlenecek. Halk oyunları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Performansının da olacağı törenin ardından saat 17.00’de süvari birlikleri Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirecek. Gündoğdu Meydanı, saat 18.10’da Türk Yıldızları gösterisine sahne olacak. Çok sayıda İzmirlinin katılacağı kutlamalarda, saat 18.45’te ise Solo Türk gösterisi yapılacak. İzmirliler, saat 20.15’te 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile fener alayı yürüyüşüne katılacak. Yürüyüşte, Cumhuriyet Meydanı trafik yolu üzerinde hilal şekli oluşturulacak.

FİNAL MOR VE ÖTESİ’NDEN

Bu yıl 94’üncüsü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, kapanışını İzmir’in kurtuluş gününde yapacak. Saat 20.00’de Kültürpark Ana Sahne’de DJ Ersin Show sahne alacak. Saatler 21.15’i gösterdiğinde ise Çim Konserleri kapsamında Mor ve Ötesi muhteşem bir konsere imza atacak.

SÖYLEŞİ VE SERGİ

9 Eylül günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, saat 18.00’de “Kent Belleğinde 9 Eylül Söyleşisi” düzenleyecek. Söyleşide, Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Mert konuşmacı olarak yer alacak. APİKAM Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı’nın moderatörlüğünde düzenlenecek söyleşinin ilk bölümünde; Büyük Taarruz’un zaferle sona erdiği, İzmir’in işgalden kurtarıldığı 9 Eylül günü anlatılacak. İkinci bölümünde ise 1923 yılından itibaren İzmir’de “Kurtuluş Bayramı” olarak kutlanan 9 Eylül’ün kent belleği açısından önemi vurgulanacak. Bu bölümde İzmirlilerin tarihsel süreçte 9 Eylül gününe atfettiği değerden bahsedilecek.

İzmir’in Kurtuluş Bayramı Sergisi ise Adnan Menderes Havalimanı TAV Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

9 EYLÜL YARI MARATONU

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 13’üncü Uluslararası Dokuz Eylül İzmir Yarı Maratonu da düzenleniyor. 21 Eylül’de 07.30’da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak koşu, İnciraltı Spor Tesisi yanında bulunan doğal dönüşten sonra yine Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.