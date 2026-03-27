İzmir sağlık turizminde dünya ligini hedefliyor

Sağlık turizmi sektöründe bölgesel koordinasyonun güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir yol haritası oluşturulması amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi ve İzmir Ticaret Odası işbirliği ile Sağlık Turizmi Ege Bölge Toplantısı, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlendi.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve sektör temsilcileri katıldı.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, TOBB Sağlık Turizmi Ege Bölge Toplantısı'nda yaptığı açılış konuşmasında, sağlık turizminin küresel ölçekte hızla büyüyen stratejik bir alan olduğunu söyledi. Özgener, İzmir’in bu alanda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, “Kentimiz bu pazardaki payını artırabilecek tüm dinamiklere sahip” dedi.

Toplantının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğiyle gerçekleştirildiğini belirten Özgener, kamu, yerel yönetimler ve özel sektörün ortak akılla hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

SAĞLIK TURİZMİ 300 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

Sağlık turizminin küresel ölçekte büyük bir ekonomik hacme ulaştığını ifade eden Özgener, “Bugün 100 milyar dolar seviyesinde olan sektörün, 2032 yılına kadar 300 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor” diye konuştu.

Artan sağlık maliyetleri, yaşlanan nüfus ve kaliteli hizmet arayışının hastaları sınır ötesi çözümlere yönlendirdiğini belirten Özgener, bu durumun İzmir gibi şehirler için önemli bir fırsat yarattığını söyledi.

İZMİR ÜÇ ALANDA ÖNE ÇIKIYOR

İzmir’in sağlık turizminde üç temel başlıkta güçlü olduğunu vurgulayan Özgener, şunları söyledi: “Medikal turizm, termal turizm ve sağlıklı yaşam ile üçüncü yaş turizmi alanlarında çok güçlü bir potansiyele sahibiz. Özellikle estetik operasyonlar, saç ekimi ve diş tedavilerinde Avrupa’dan hasta çekebilen bir şehiriz.”

Termal turizmde Balçova’nın yanı sıra Dikili ve Seferihisar’ın da önemli bir potansiyel barındırdığını ifade eden Özgener, doğru yatırımlarla bu bölgelerin dünya çapında cazibe merkezi olabileceğini söyledi.

İZMİR SADECE TEDAVİ DEĞİL DENEYİM SUNUYOR

İzmir’in sağlık hizmetlerinin yanı sıra turizm çeşitliliğiyle de öne çıktığını belirten Özgener, “Kentimize gelen bir ziyaretçi aynı zamanda Efes Antik Kenti’ni gezebiliyor, Meryem Ana Evi’ni ziyaret edebiliyor ya da gastronomi deneyimi yaşayabiliyor” dedi. Bu çok yönlü yapının İzmir’i yüksek katma değerli bir destinasyon haline getirdiğini ifade etti.

“REKABET ARTIK ŞEHİRLER ARASINDA”

Sağlık turizminin yalnızca sağlık hizmetiyle sınırlı olmadığını belirten Özgener, ulaşım, konaklama, dijital tanıtım ve insan kaynağı gibi birçok unsurun birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. “Artık rekabet sadece ülkeler arasında değil, şehirler arasında yaşanıyor” diyen Özgener, İzmir’in bu rekabette güçlü bir konumda olduğunu vurguladı.

İNCİRALTI İÇİN “SAĞLIK TURİZMİ VADİSİ” ÖNERİSİ

İnciraltı bölgesine özel bir parantez açan Özgener, yıllardır tartışılan alanın stratejik bir dönüşümle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“İnciraltı’nı atıl bir alan olmaktan çıkarıp, sağlık turizmi vadisi modeline dönüştürmeliyiz” diyen Özgener, bu projenin İzmir’i dünya ligine taşıyacak bir kaldıraç olacağını ifade etti.

“ORTAK AKILLA YOL HARİTASI OLUŞTURACAĞIZ”

Toplantı kapsamında düzenlenecek çalıştaydan çıkacak sonuçların önemine dikkat çeken Özgener, şu ifadeleri kullandı:

“Bu çalıştaydan çıkacak fikirleri yalnızca bir toplantı çıktısı olarak bırakmak istemiyoruz. Amacımız, İzmir Sağlık Turizmi Manifestosu oluşturmak ve kentimiz için güçlü bir yol haritası ortaya koymak.”

CEMİL TUGAY’A TEBRİK

Konuşmasında Cemil Tugay’ı da tebrik eden Özgener, Tugay’ın Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Siyasi Komite üyeliğine yeniden seçilmesinin İzmir için önemli bir başarı olduğunu söyledi. Özgener, toplantının İzmir ve Ege Bölgesi’nin sağlık turizminde geleceğine yön verecek önemli bir adım olacağını belirterek, katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

CEMİL TUGAY: İZMİR SAĞLIK TURİZMİNDE KÜRESEL BİR MERKEZ OLABİLİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, düzenlenen toplantıda konuşan Tugay, sağlık turizminin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını vurgulayarak bu alanın insan hayatına doğrudan dokunduğunu belirtti. Tugay, “Ben bir hekim olarak sağlık turizmine yalnızca ekonomik bir alan olarak bakmıyorum. Bu aynı zamanda insan hayatına dokunan, yaşam kalitesini yükselten, ülkeler arasında güven ve bağ kuran stratejik bir alandır” diye konuştu. Dünyada sağlık turizminin 100 milyar doları aşan bir büyüklüğe ulaştığını ifade eden Tugay, sektörün her yıl yüzde 15 ile 25 arasında büyüdüğünü söyledi.

“TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR İVME YAKALADI”

Türkiye’nin sağlık turizminde önemli bir gelişim gösterdiğini belirten Tugay, “2002 yılında yaklaşık 148 milyon dolar olan sağlık turizmi geliri, 2025 yılı itibarıyla 3 milyar doların üzerine çıkmış durumda” dedi. Toplam turizm gelirleri ile karşılaştırma yapan Tugay, sağlık turizminin çok daha hızlı büyüdüğüne dikkat çekerek, “2025’te toplam turizm gelirleri 65 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam turizm gelirleri 4 kat artarken sağlık turizmi gelirleri yaklaşık 19 kat arttı” ifadelerini kullandı.

“İZMİR ULUSLARARASI BİR SAĞLIK DESTİNASYONU”

İzmir’in sağlık turizmi açısından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Tugay, kentin altyapısına dikkat çekerek, “İzmir tarih boyunca ‘ölümün girmediği şehir’ olarak anılmıştır. Biz sağlık turizmini yeniden keşfeden değil, mevcut birikimini harekete geçiren bir şehiriz” dedi.

Kentte 400’ün üzerinde sağlık tesisinin sağlık turizmi yetki belgesine sahip olduğunu belirten Tugay, termal ve wellness alanında da önemli avantajlar bulunduğunu ifade etti.

İzmir’e gelen sağlık turisti sayısındaki artışa değinen Tugay, “2024 yılında yaklaşık 60 bin olan ziyaretçi sayısı, 2025 yılında 110 bine ulaştı. Aynı yıl sağlık turizmi kapsamında yaklaşık 400 milyon dolarlık ekonomik katkı sağlandı” diye konuştu.

“ÜÇÜNCÜ YAŞ TURİZMİ İZMİR İÇİN MUHTEŞEM BİR POTANSİYEL”

İzmir ve Ege Bölgesi’nin bu alanda öne çıkabilecek niteliklere sahip olduğunu vurgulayan Tugay, “Üçüncü yaş turizmi aslında İzmir, özellikle İzmir’in Ege Bölgesi’nin çok ciddi bir potansiyelidir. Birilerinin o tesis yatırımlarını yapması, birilerinin o organizasyonu kurması lazım” dedi.

Dünyadan örnekler de veren Tugay, özellikle İsviçre’nin sağlık turizminde geliştirdiği “anti-aging” konseptine dikkat çekti. “İsviçre’nin yaptığı en önemli yatırımlardan biri, yaşlıları 15 gün, 20 gün, 2-3 hafta konuk ettikleri anti-aging klinikleridir. Klinik diyorum ama aslında bir otel” diyen Tugay, bu merkezlerde kişiye özel diyet, terapi, spor ve bakım hizmetlerinin sunulduğunu hatırlattı.

“ÜÇ TEMEL HEDEF BELİRLEDİK”

İzmir’in sağlık turizmi vizyonuna ilişkin hedeflerini açıklayan Tugay, üç temel başlık belirlediklerini söyledi: “Birincisi; kaliteyi ve güveni esas alan bir büyüme. İkincisi; medikal turizmi termal, wellness ve üçüncü yaş turizmiyle entegre eden bütüncül bir model. Üçüncüsü ise dijitalleşme, tanıtım ve uluslararası iş birlikleriyle İzmir’i küresel ölçekte markalaştırmak.”

“SAĞLIK TURİZMİ YAŞAM KALİTESİNİN GÖSTERGESİDİR”

Yerel yönetim olarak sağlık turizmini desteklemeye devam edeceklerini belirten Tugay, “Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Çünkü biliyoruz ki sağlık turizmi yalnızca bir ekonomik faaliyet değildir. Aynı zamanda bir ülkenin sağlık sistemine duyulan güvenin ve yaşam kalitesinin göstergesidir” dedi.