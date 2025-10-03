İzmir sürdürülebilir turizmde dünya sahnesinde

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024 Yeşil Destinasyonlar En İyi 100 Hikaye (Green Destinations Top 100 Stories) yarışmasında başarılar kazanmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü’nün Selçuk, Urla, Menderes belediyeleri ve paydaşlarla yaptığı çalışmalar sonucunda “En İyi 100 Hikaye” yarışmasında 3 destinasyon ödül kazandı. 2023 yılında Efeler Yolu, 2024 yılında Urla Bağ Yolu’nun yer aldığı “En İyi 100 Hikaye” listesinde 2025 yılında 3 destinasyon ile yer alan İzmir, sürdürülebilir turizm alanındaki başarılarını artırarak devam etmiş oldu. Green Destinations Uluslararası Konferansı kapsamında düzenlenen ödül töreninde, destinasyonlara sertifikaları teslim edildi. Ödül törenine Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı ve bürokratlar katıldı.

CERİTOĞLU SENGEL: BİR ARADA VE BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “İzmir Büyükşehir Belediyemizin sürdürülebilir turizm vizyonu ile çıktığımız bu yolda Efes Selçuk Belediyesi ve kentin paydaşlarının emeği bize, Efes Tarlası Yaşam Köyü ile Green Destinations Top 100 Stories yarışmasında ödül almaya hak kazandırdı. Mutluyuz, gururluyuz. Sürdürülebilir turizm açısından bir marka olan Yeşil Destinasyonlar İyi 100 Hikaye listesine girmemiz Efes Selçuk’un turizm değerlerinin çeşitliliğini gösteriyor. Bu ödül sadece Efes Selçuk’un değil, bu ödül İzmir’in, bu ödül Türkiye’nin. Efes Tarlası Yaşam Köyü ile Köy Enstitülerinden ilham alarak çıktığımız bu yolda geleneksel tarım bilgisine sahip çıkarak üretimde geleceğe köprü atma, gelecek nesilleri toprakla buluşturma misyonu ile kırsal kalkınmanın örnek bir modelini çizerken, aslında kentimize artı değer katma yolundaki çabalarımız ödüllendirildi. Efes Tarlası Yaşam Köyü ile bu ödülü almamızda, aslında Efes Selçuk’un haiz olduğu tüm zenginliklerin altını çizmemize destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca İzmir’e bizimle birlikte bu gururu yaşatan Urla ve Menderes belediyelerini de tebrik ediyoruz. Bir arada ve birlikte güçlüyüz” dedi.

BALKAN: BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, “Urla’nın doğal ve kültürel zenginliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak için yürüttüğümüz çalışmaların uluslararası düzeyde takdir edilmesi bizim için büyük bir gurur. Green Destinations listesinde yer almak, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve bizleri daha fazlasını yapmak için motive ediyor. Bu başarı, sadece belediyemizin değil, tüm Urla halkının ortak çabasının sonucudur” ifadelerini kullandı.

Konferans kapsamında “Destinasyon Yönetimi ve Sürdürülebilir Turizmde Başarıya Giden Yollar” panelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü Birim Şefi Sinem Soygül bir sunum yaptı. Soygül, İzmir’in sürdürülebilir turizm vizyonu, yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları aktardı.

“EN İYİ 100 HİKÂYE” LİSTESİNE GİREN UYGULAMALAR

Efes Tarlası Yaşam Köyü-Selçuk: “Efes Tarlası Yaşam Köyü: Kırsal Yaşamın Filizlendiği Yer” sloganıyla En İyi 100 Hikaye arasında yer alan Efes Tarlası Yaşam Köyü geleneksel tarım bilgisinin kaybına ve kırsal ekonomik gerilemeye bir çözüm sunuyor. Köy Enstitülerinden esinlenerek kurulan Efes Tarlası Yaşam Köyü; eğitim, tarım, toplum ve turizmi bir araya getirerek sürdürülebilir kırsal kalkınmanın öncü modeli haline geliyor.

TOPRAĞIN HİKÂYE ANLATTIĞI YER: GASTRO FARM URLA

Yerel üretimi ve kültürel belleği koruma hedefiyle oluşturulan Gastro Farm platformu, sürdürülebilir gastronomi festivalleri ve uluslararası konferanslarıyla kentin kimliğini güçlendiren bir kolektif öğrenme alanı sunuyor.

Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Menderes: “Mandalinadan Mucizelere- Kadın Gücüyle, Doğadan İlhamla”

Gümüldür ve Özdere’deki Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kadın girişimcilerin sıfır sermaye ile başlattığı atıksız mandalina üretimi ve katma değerli ürünleriyle hem çevresel sürdürülebilirliği hem de kadın emeğini görünür kılıyor. Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin çalışmaları sayesinde, bu yıl 7 ton olan mandalina atığı geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı; gelecek yıl ise bu miktarın 17 tona ulaşması hedefleniyor. Ayrıca, 1 ton enginar yaprağı ve 500 kilo zeytin yaprağı da atık olmaktan kurtarıldı.

KURALI: İZMİR’İN TURİZM VİZYONUNA YÖN VERECEK PEK ÇOK PROJENİN DE KAPISINI ARALAYACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı, “İzmir’in sürdürülebilir turizmde kazandığı bu uluslararası başarı hem kentimiz hem de ülkemiz için çok kıymetli. Bu başarı; Turizm ve Fuarcılık Komisyonu’muzla Büyükşehir Belediye’mizin bürokrasisinin uyum içinde çalışmasının, Turizm Şube ekibimizin uzmanlaşmasının, ilçeler ve paydaşlarımızla ortak hareket etme kabiliyetimizin yüksek olmasının da bir sonucu. Bu uyum, gelecekte İzmir’in turizm vizyonuna yön verecek pek çok projenin de kapısını aralayacak. Yerel yönetimler, sivil toplum ve sektör temsilcileriyle birlikte ortaya koyduğumuz bu ortak irade, İzmir’i hem doğayla uyumlu hem de ekonomik faydaları adil şekilde paylaşan bir turizm kenti haline getirme hedefimizi daha da güçlendiriyor.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ÇALIŞMALARI HAKKINDA

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) - Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi’ne üye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, konseyin akredite kuruluşu olan Green Destinations ile çalışmalarına devam ediyor. Turizm Şube Müdürlüğü sorumluluğunda ilçe belediyeleri ve kentteki paydaşlarla yapılan çalışmalar sonucunda Selçuk ve Urla 2025 yılında “Green Destinations Silver Award” kazanarak “Sürdürülebilir Turizm Destinasyonu Sertifikası” alan ilk ilçeler oldu. Şu anda Urla, Selçuk ile beraber Menderes ve Çeşme’nin de Sürdürülebilir Turizm Destinasyonu Sertifikası alması çalışmalarına devam ediliyor. Green Destinations’ın sürdürülebilir turizme ilham veren ve dünyaya örnek gösterdiği “Top 100 Stories” yarışmasında son 3 yılda İzmir’den 5 farklı hikaye yer alarak önemli başarı kazandı. Böylelikle İzmir son 3 yılda sürdürülebilir turizmde uluslararası alanda 8 ödül kazanmış oldu.

GREEN DESTİNATİONS HAKKINDA

Green Destinations (GD), turizm destinasyonlarının sürdürülebilirlik standartlarını yükseltmek amacıyla 80 ülkede faaliyet gösteren, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çalışan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üyesi olduğu Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından akredite edilmiş uluslararası bir kuruluş. Her yıl düzenlenen Green Destinations En İyi 100 Hikâye Yarışması, dünyadan ilham veren iyi uygulamaları seçerek sürdürülebilir turizm alanında örnek gösteriliyor.