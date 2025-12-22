İzmirli Bingöllüler öğrenciler ve SMA hastası Efraim için buluştu

İzmir Bingöllüler Derneği, “Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Moral Gecesi” düzenledi. Geceye DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ve Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun da katıldı. Programın açılışını, dernek üyesi ve aynı zamanda gecenin sunuculuğunu üstlenen sanatçı Mikrop Hikmet yaptı. Birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan konuşmasının ardından sözü Dernek Başkanı Abidin Karasungur’a bıraktı. Başkan Karasungur, “Değerli hemşerilerim, kıymetli misafirler; geleneksel hale getirdiğimiz bu anlamlı gecede sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde, memleketimizin bizler için taşıdığı değeri ve hemşerilik bağlarımızın gücünü bir kez daha hissediyoruz. Bu vesileyle Milletvekilimize, belediye başkanlarımıza, siyasi parti il ve ilçe temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarımıza, iş insanlarımıza ve tüm değerli hemşerilerimize hoş geldiniz diyor, katılımlarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Karasungur, dernek olarak yürüttürdükleri sosyal sorumluluk çalışmaları içinde yükseköğrenim gören 21 ihtiyaç sahibi öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlandığını, ihtiyaç sahibi hemşerilerine de gıda, nakdi ve yakacak yardımlarının sürdürüldüğünü belirtti. Düzenlenen geceye katılarak kültürel çalışmalarının devam edeceğini belirterek destek verenlere tek tek teşekkür eden ve gecenin anlamlı yönünün ise SMA hastası Efraim bebek için düzenlenen çekiliş olduğunu vurgulayan Karasungu, yapılan her katkının Efraim bebeğin umuduna umut olacağını ifade etti.

Geceye katılan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Bingöl kültürünün yaşatılmasının önemine değinerek, gerek şahsı gerekse belediye olarak bu kültürün korunması ve yaşatılması adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti ve organizasyonda emeği geçen dernek yönetimine teşekkür etti.