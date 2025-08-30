İzmirliler 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü coşkuyla kutladı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle devam etti. Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban yurttaşların bayramını kutladı. Türk bayrakları ile alanı dolduran İzmirliler, bayram coşkusuna ortak oldu. Törende İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı paylaşıldı.

“EŞİNE TALİHTE AZ RASTLANIR BİR ZAFER KAZANDI”

Topçu Binbaşı Halis Coşkun da günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Coşkun, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922’de kazandığımız büyük zaferin 103’üncü yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusu ile varlığına ve vatanına kast edenlere karşı, 103 yıl önce bugün, topyekûn bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazandı” dedi.

Askeri geçit töreni de büyük ilgi gördü. İzmirliler korteji “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları ile ayakta alkışlayarak karşıladı.