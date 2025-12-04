Karabağlar’da gündem kentsel dönüşüm

Karabağlar Belediyesi Aralık Ayı Meclisi’nin birinci oturumu Başkanı Helil Kınay başkanlığında yapıldı. Toplantıda ilçede devam eden kentsel dönüşüm ve imar planı çalışmaları hakkında kapsamlı bilgilendirme sunuldu. Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, 106 hektarlık Riskli Alan içinde yer alan Osman Aksüner 1. Etap Kentsel Dönüşüm sürecine ilişkin yapılan çalışmaların ayrıntılarını meclisle paylaştı. Kocaer, vatandaş bilgilendirme ofisinin kurulduğunu, saha tespitleri ve değerleme çalışmalarının başlatıldığını, anket çalışmalarında yüzde 94 oranına ulaşıldığını ve bölgenin yeni planlamasında konut, park ve yol düzenlemelerinin belirlendiğini aktardı.

Sunumda ayrıca, İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen yaklaşık 500 hektarlık 4. Etap İmar Planı için belediyenin yeni bir çalışma başlattığı ve öncelikli alan olarak 188 hektarlık bölgenin seçildiği belirtildi. Hazırlanan uygulama imar planının meclise sunulduğu ve değerlendirilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderileceği açıklandı.

Esentepe Rezerv Alanı’na ilişkin yapılan bilgilendirmede ise bu bölgenin tamamen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkisinde olduğu vurgulandı.

Kocaer ayrıca, 106 hektarlık Riskli Alanın farklı bölümlerinde mülkiyet ve imar düzeltme çalışmalarının tamamlandığını, tapu tescil süreçlerinin devam ettiğini belirtti. Dönüşüm sürecinin daha sağlıklı ilerlemesi için dijital ikiz altyapısının kurulduğunu, aynı zamanda mahalle hafızasını korumak amacıyla sözlü tarih projesinin başlatıldığını söyledi.

BAŞKAN KINAY: KARABAĞLAR’DA SORUNUMUZ SADECE BİNALARIN DEĞİL, YAŞAMIN DÖNÜŞÜMÜ

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, meclis toplantısında yaptığı konuşmada kentsel dönüşümün Karabağlar’ın en temel ve en acil çözüm bekleyen sorunu olduğunu söyledi. Dönüşümün yalnızca binaların yenilenmesi değil, spor alanlarından tesislere kadar yaşamın bütününü kapsayan bir süreç olduğunu vurguladı. Kınay, belediye olarak yaptıkları tüm çalışmaların şeffaf biçimde kayıt altına alındığını ve kamuoyuyla paylaşıldığını belirterek, “20 ayda ne yaptık, neyi planladık; hepsi belgeleriyle ortada. Sosyal medyadan yapılan yorumlarla değil, kayıtlarla ilerliyoruz” dedi. Mahalle toplantılarından sunumlara kadar her aşamada kamuoyunu bilgilendirdiklerini ifade eden Kınay, çalışmalara katılım gösteren tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Belediyenin kendi gücüyle yürüttüğü çalışmaları, ihtiyaç duyulan noktalarda sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve firmalarla yasal çerçevede sürdürdüklerini söyleyen Kınay, “Tek bir firmayla değil, birçok firmayla görüşüyor ve her şeyi açık şekilde yürütüyoruz. Belgeler isteyen herkesle paylaşmaya hazırız” diye konuştu.

“KARABAĞLAR’IN HAKKI İÇİN BAKANLIK VE TÜM PAYDAŞLARLA MASAYA OTURMAYA HAZIRIZ”

Kınay konuşmasının devamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkisinde bulunan 540 hektarlık alanın Karabağlar’ın en büyük dönüşüm ihtiyacı olduğunu hatırlattı. Bu konuda tüm siyasi partilerin ve meclis üyelerinin aynı masa etrafında birleşmesi gerektiğini belirten Kınay, “Karabağlar yıllardır yeterince sorun yaşadı. Artık çözümleri konuşmak zorundayız. Vatandaşlarımızın çilesini bitirecek en doğru kararları, tüm paydaşlarla birlikte almaya hazırız” dedi. Osman Aksüner Mahallesi için belediyeye yalnızca plan yapma yetkisi verilmediğini, aynı zamanda dönüşüm sürecini yürütme, vatandaşlarla görüşme ve sonraki aşamaları planlama yetkisinin de resmi olarak tanındığını vurgulayan Kınay, daha detaylı bilgi almak isteyen herkesi Kentsel Dönüşüm Ofisi’ne davet etti.

TBB’DEN KARABAĞLAR’IN YENİ SPOR ALANLARI PROJESİNE 2 MİLYON TL’LİK DESTEK

Mecliste başkanlık birimlerinden gelen önergeler görüşüldü. Yoğun konut dokusu içinde kalan, kullanılmayan park alanlarının çocuklar ve gençler için spor alanlarına dönüştürülmesi amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile protokol yapılması için yetki talep edildi. Başkan Kınay, belediye olarak TBB’ye bir proje sunduklarını ve bu projenin kabul edildiğini, kabul edilen proje kapsamında da 2 milyon TL’lik destek sağlandığını belirterek meclisten onay istedi. Önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca 4. etap imar planları meclise sunuldu ve görüşülmek üzere imar ve hukuk komisyonlarına havale edildi.

“BİZ YAPIYORUZ. BÜTÜN KISITLAMALARA RAĞMEN DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ”

Toplantıda, AK Partili meclis üyelerinin Karabağlar Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’na ilişkin eleştirilerine yanıt veren Başkan Kınay, yurdun 2019’dan bu yana Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilere güvenli bir yuva olduğunu söyledi. Yeni dönemde 40 kişilik kapasite artışı yapıldığını, yurt ücretlerine yalnızca sembolik bir artış uygulandığını aktardı. Kınay “Akşam yemeği zorunlu değil; isteyen öğrenciler faydalanabiliyor. Yemek hizmeti temel hizmet kapsamına girmiyor. Buna rağmen en uygun bedelleri sunuyoruz” dedi. Yurtta öğrencilere ücretsiz servis, spor salonu, kurslar, çamaşırhane ve yenilenen ortak alanlar gibi birçok hizmetin ücretsiz verildiğini belirten Başkan Kınay “Bu mecliste söylendi: ‘Yapamazsanız verin biz yapalım.’ Biz yapıyoruz ve bütün kısıtlamalara rağmen daha iyisini de yapacağız. Ama bir sözümüz de ortak: Siz diyorsunuz ya, ‘Yapamıyorsunuz, biz yapalım.’ Ben de diyorum ki, siz ülkeyi yönetemiyorsunuz, yapamıyorsunuz; biz yapalım. Ve Karabağlar için hep daha iyisini yapacağız” diye konuştu.

KARABAĞLAR’DA DA, İZMİR GENELİNDE DE ÇOK DAHA FAZLA YURDA İHTİYAÇ VAR”

Kınay, barınma krizine dikkat çekerek, kapatılan KYK yurtları ve artan talep nedeniyle merkezi yönetimin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Ve “Kapısını çaldığımız her üniversite öğrencisi bize aynı şeyi söylüyor: Daha fazla yurda ihtiyaç var. Bu sadece Karabağlar’ın değil, ülkenin gerçeği. Biz kapasitemizi artırıyoruz, oluşturduğumuz yurtlarda en güvenli koşulları sunuyoruz. Ancak gençlerimizin barınma hakkı için merkezi yönetimin de daha güçlü adım atması gerekiyor. Kız öğrenciler KYK yurtlarında gerçekten güvenli kalabiliyor mu? Bu soruyu herkes kendine sorsun. Çocuklarımız hepimizin çocukları. Gerçekleri, rakamları ve ihtiyaçları görerek konuşalım” diye konuştu.