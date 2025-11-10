Karşıyaka’da 1500 kişi Ata’dan Ana’ya koştu!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında, Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen “31. Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu” ile anıldı. Anayasa Meydanı ile Zübeyde Hanım Anıt Mezarı arasında gerçekleşen koşuya yaklaşık 1500 kişi katıldı. Sabahın erken saatlerinde Anayasa Meydanı’nı dolduran katılımcılar, hep birlikte ısındıktan sonra başlangıç çizgisine geçti. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın işaretiyle başlayan koşuda Yalı, Girne ve Atatürk bulvarları takip edildi. Etaplar halinde trafiğe kapatılan 4 kilometrelik parkuru tamamlayan koşucular, alkışlar ve marşlar eşliğinde bitiş çizgisini geçti.

ZÜBEYDE ANNE’NİN KABRİNDE TÖREN

Koşunun ardından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda ödül töreni yapıldı. Törene Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile birlikte Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altan İnanç, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Duygusal anlara sahne olan törende, yarışı tamamlayan tüm sporculara anı madalyası, 16 kategoride dereceye girenlere kupaları takdim edildi. Ayrıca genel klasmanda kadın ve erkeklerde birinciye 2 ay, ikinciye 1 ay, üçüncüye ise 15 günlük Sports International üyeliği hediye edildi. Organizasyona destek veren Dodo Pizza, Merve Albayrak Endüstriyel Reklam Çözümleri, Pin Drinks, Sütaş, Can Hastanesi, Mavibahçe Alışveriş Merkezi, Sports International ve Veni Vidi Göz’ün temsilcilerine de teşekkür plaketi sunuldu.

“YAS TUTMUYORUZ, YAŞATIYORUZ!”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu, sadece bir spor etkinliği değil; aynı zamanda tarihimize, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmanın en güzel örneklerinden biri. Koşunun her adımında, sadece bir mesafe kat etmedik. Aynı zamanda geçmişimize olan bağlılığımızı, geleceğe olan inancımızı ve Cumhuriyetimizin temel taşlarını yeniden hatırladık. 10 Kasım’ın arefesinde Atamızı bir kez daha özlemle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Ama bizler yas tutmuyoruz! Onun bize emanet ettiği değerlere sahip çıkarak, çalışarak, üreterek ve dayanışma içinde olarak onu yaşatıyoruz. Bugünkü koşumuz da bunun en güzel örneklerinden biri. Bu anlamlı günde, koşuya katılan her bir bireye, bu organizasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, destekçilerimize ve bizleri yalnız bırakmayan siz değerli Karşıyakalılara gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“CUMHURİYET SONSUZA KADAR YAŞAYACAK”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altan İnanç da “Bu kadim toprakları bize vatan olarak emanet eden Atamızı; her karış toprağını kanlarıyla sulayan şehit ve gazilerimizi; çamuru buğday, buğdayı un, unu hamur yapan analarımızı, ninelerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. And olsun ki Atamızın bizlere bıraktığı Cumhuriyet, bu kararlılıkla sonsuza kadar yaşatılacaktır” dedi.