Kedi Otizm Derneği'nden kaynaştırma öğrencilerine yönelik ayrımcı söylemlere tepki

Kedi Otizm Derneği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından sosyal medyada özel gereksinimli bireyleri hedef alan söylemlere ve kaynaştırma öğrencilerine yönelik başlatılan kampanyalara tepki gösterdi. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 14 Nisan'da Şanlıurfa'da ve 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta meydana gelen trajik olayların ardından, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerinden bazı kişilerin failin hareketlerine dayanarak "otizme varan sözde teşhisler" koyduğu belirtildi. Bu durumun ardından tüm kaynaştırma öğrencilerine karşı çirkin, haksız ve mesnetsiz bir kampanya başlatıldığı ifade edildi.

Yaşananlardan dolayı büyük üzüntü ve kaygı duyulduğu vurgulanan açıklamada, toplumsal olaylarda oyunlar, diziler, otizm veya DEHB gibi kavramların günah keçisi ilan edilerek "gerçek sorumluların kenara çekilmesinin reddedildiği" bildirildi.

"KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE CİDDİ BİR TEHDİT OLUŞTURMAKTADIR"

Sosyal medya üzerinden yayılan görüşlerin kabul edilemez olduğu ve yanlış bilgilendirmelerin yeni bir ayrımcılığa kapı araladığına dikkat çekilen açıklamada, "İki ilimizde yaşanan saldırıların şokunu ve üzüntüsünü yaşarken kaynaştırma öğrencileri için sürdürülen bu linç kampanyası bizlerde ayrıca bir üzüntüye yol açmıştır. Bu bilim dışı ve tehlikeli yaklaşımlar, yalnızca özel gereksinimli bireyleri damgalamakla kalmayıp, kaynaştırma eğitimine de ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Özel gereksinimli bireyleri 'potansiyel suçlu' olarak tanımlamak, bütünleştirme/kaynaştırma modeline karşı açık bir saldırıdır” ifadeler kullanıldı.

BAKANLIKLARA "GÖREV" ÇAĞRISI

Açıklamada, kaynaştırma modelinin doğru uygulandığında bireyleri topluma kazandırmanın ve farklılıkları zenginlik olarak değerlendirmenin en önemli yolu olduğunun altı çizildi. Sistemde yaşanan aksaklıkların sorumluluğunun Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin uygulanmasını sağlamayan Milli Eğitim Bakanlığı ile Acil Müdahale Protokolü hazır olmadığı için "otizmli çocukları hastane bahçelerinde bekleten" Sağlık Bakanlığı'na ait olduğu savunuldu. Otizm Eylem Planı’nda sorumlulukları belirlenmiş tüm bakanlıklar görevlerini yapmaya davet edildi.

Açıklama, "Sizler görevlerinizi yerine getirmedikçe, bizim çocuklarımız haklarını alamamakla kalmıyor, Kahramanmaraş olayında olduğu gibi, her fırsatta günah keçisi haline getirilerek okullardan uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Bunun yerine, toplumu kuşatmış şiddet sarmalının ve cehaletin nasıl kırılacağını konuşmalıyız. Herkesi, özellikle de Otizm Eylem Planı’ndan sorumlu bakanlık personelini bu linç kampanyasının bir parçası olmamaya ve sağduyuya davet ediyoruz" denildi.