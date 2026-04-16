Kahramanmaraş'taki okul saldırganı İsa Aras Mersinli nasıl öldü? Katliamın büyümesini kahraman veli önledi!

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıya dair soruşturma derinleşiyor. 14 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli’nin 9 kişiyi katlettiği olayda, saldırganın bir veli ve okul personeli tarafından etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

"SİLAH SESLERİNİ ÇEKİÇ SESİ SANDIM"

Sabah'ın aktardığına göre, olay günü iki çocuğu okulda olan ve başka bir kurumda aşçılık yapan veli Alperen Bekçi, soruşturma birimlerine verdiği ifadede o anları şöyle anlattı:

"Saat 13:30 sıralarında ikametimde oturduğum esnada dışarıdan silah veya çekiç seslerine benzer sesler duymaya başladım. Ben yan tarafta bulunan inşaattan seslerin geldiğini düşündüm. Sesler artınca balkona çıkıp dışarı baktığımda okul öğrencilerinin camlardan atlayarak kaçtığını gördüm. Bu sırada seslerin silah sesleri olduğunu ve okuldan geldiğini anladım. Çocuklarım okulda olduğu için koşarak okula gittim."

"BAYA İRİ VE UZUN BOYLU BİR ŞAHISTI"

Okulun arka kapısından içeri girdiğini belirten Bekçi, merdivenlerde karşılaştığı manzarayı şu sözlerle ifade etti:

"Arka merdivenlerden çıktığımda bir şahsın yerde yattığını ve bu şahsı tutmaya çalışan birkaç kişiyi gördüm. Bildiğim kadarı ile şahsı tutmaya çalışanlardan biri okulun kantincisi Ümit isimli şahıs ve diğer 2 şahıs ise okulun öğretmenleriydi ancak isimlerini bilmiyorum. Ben de yardım etmek ve şahsın başkasına zarar vermesini önlemek için yanlarına gittim. Bu esnada olayın şüphelisinin bu şahıs olduğunu anladım. Şahsın saçları uzundu ve kafasında kapüşon vardı görünüş itibari ile yaşını tahminim 25-30 olarak düşündüm. Baya iri ve uzun boylu bir şahıstı ancak yüzünü görmedim."

BACAĞINA DOĞRU SALLADIM

İsa Aras Mersinli'nin ellerinden kurtulmaya çalışması üzerine nereden aldığını bilmediği bıçak ile bir defa bacağına doğru hamle yaptığını söyleyen Bekçi, "Benim bıçağı sallamamdaki amacım şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti" dedi.

OĞLU TUVALETE SAKLANARAK KORUNDU

Oğlunun olayı evde anlattığını dile getiren Bekçi, "Oğlum evimize gidince bana silah sesleri duyunca kendisini tuvalete kilitlediğini ve bu şekilde saklandığını ve eve geldiğini anlattı. Oğlumun sınıfında 2 sınıf arkadaşı rahmetli oldu" ifadelerini kullandı.

OTOPSİ RAPORU: ÖLÜM NEDENİ KAN KAYBI

Adli Tıp uzmanlarından oluşan heyetin hazırladığı otopsi raporunda, 1.79 cm boyunda ve yaklaşık 90 kilogram ağırlığında olan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni netleşti.

Raporda, Mersinli’nin sağ arka bacağında 2.5 cm’lik kesici-delici alet yarası tespit edildiği belirtildi. Yaralanmada kullanılan cismin bir tarafının künt, diğer tarafının keskin olduğu vurgulanırken; ölümün, bu bölgedeki büyük damar yaralanmasına bağlı gelişen yoğun dış kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

TOKSİKOLOJİK İNCELEME SÜRÜYOR

Saldırganın vücudundan alınan örnekler, herhangi bir madde etkisinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildi.