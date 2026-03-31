Kırmızı ışık düzenlemesi acil sağlık çalışanlarından çağrı

Türk Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı H. Hüseyin Bozdoğan, 27 Şubat 2026 tarihinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin özellikle Kanunun 47. maddesinde yapılan düzenlemenin acil sağlık hizmetleri çalışanları açısından ciddi riskler barındırdığını söyledi. Bozdoğan, kırmızı ışık ihlali sonrası kazaya sebebiyet veren sürücülere yönelik 60 gün ehliyete el koyma uygulamasının, ambulans başta olmak üzere acil müdahale araçlarını da kapsamasının büyük bir sorun yarattığını ifade etti. Bozdoğan, “Ambulans, itfaiye, polis ve jandarma gibi saniyelerle yarışan ekipler her ne kadar geçiş üstünlüğüne sahip olsa da, olası bir kazada diğer sürücülerle aynı değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bu durum, yürütülen kamu hizmetinin niteliğini göz ardı etmektedir” dedi.

“112 ÇALIŞANLARI BÜYÜK BASKI ALTINDA”

112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görev yapan sürücülerin ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirten Bozdoğan, “Zaten mevcut uygulamalarda kazaya bağlı zararların personele rücu edilmesi gibi ağır bir yük çalışanlarımızın omuzlarındadır. Şimdi buna ehliyet kaybı ve cezai yaptırım riski de eklenmiştir. Paramedik, ATT ve diğer sağlık personeli vicdani sorumlulukları ile kişisel riskler arasında sıkışmış durumdadır” diye konuştu.

“GÖREVDEN KAÇINMA VE ŞİDDET RİSKİ ARTABİLİR”

Yeni düzenlemenin çalışanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çeken Bozdoğan, “Bu süreç, personelde görevden kaçınma eğilimini artırabilir. Aynı zamanda olası gecikmeler nedeniyle vatandaş kaynaklı şiddet vakalarının artabileceği yönünde ciddi endişeler bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Acil sağlık çalışanlarının yalnızca bu düzenlemeyle değil, uzun süredir devam eden sorunlarla da mücadele ettiğini vurgulayan Bozdoğan, “Beyaz reform sürecinde çalışanlarımız yeterince gözetilmemiştir. Ücretlerin emsallerine göre düşük kalması, fiziki altyapı eksiklikleri, istasyon standartlarının yetersizliği, mobbing ve artan iş yükü ile belirsiz iş tanımları gibi sorunlar devam etmektedir” dedi.

Mevcut şartların sağlık çalışanlarını farklı kurumlara yönlendirdiğini belirten Bozdoğan, “Bu koşullar altında yıllar içinde yetişmiş, ilk müdahale konusunda deneyimli personelin sistem dışına çıkması kaçınılmaz hale gelmektedir” diye konuştu.

“ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL DÜZENLEME ŞART”

Acil sağlık hizmetlerinin hayati önem taşıdığını hatırlatan Bozdoğan, yetkililere çağrıda bulunarak şunları söyledi: “112 Acil Sağlık Hizmetleri hepimizin hayatında en az bir kez ihtiyaç duyabileceği bir sistemdir. Bu nedenle mevzuat düzenlemelerinde acil sağlık hizmetlerinin kendine özgü koşulları dikkate alınmalı, görev esnasında meydana gelen olaylarda çalışanlarımızı koruyacak özel düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir.” dedi.