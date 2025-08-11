Kocatepe’ye doğru-1

Başkomutan Mustafa Kemal, İzmit’te Fransız Yazar Claude Farrére ile görüşür ve şu konuşmayı yapar:

“Türkiye halkı; asırlardan beri özgür yaşamış ve bağımsızlığı hayat gereği saymış bir milletin kahraman evlâtlarıdır. Bu millet bağımsızlıktan uzak yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.”

Başkomutan Mustafa Kemal’, Konya’da General Townshend’a şöyle hitap etmiştir:

“Evet, karşımızdaki düşmanın çok kuvvetli olduğunu biliyorum. Fakat insanlığı savunanlar ölümle tehdit edilmelerine rağmen ölmezler ve sonsuza kadar yaşarlar!”

General Townshend, Ankara’dan, İngiltere’ye Türkler konusunda gönderdiği rapor ilginçtir:

“Türk millî ordusu güçlü ve etkindir. İngiltere hükûmeti bunu kavrayabilmiş değildir. Yepyeni bir Türkiye doğmuştur. Bu da İngiltere’de henüz anlaşılmış değildir. Türk’ü Avrupa dışına, Anadolu’ya itmeğe çalışmak çılgınlıktır.”

İngiltere Başbakanı Lloyd George’un Avam Kamarası’nda konuşması şöyledir:

“Mustafa Kemal büyük bir general ve büyük bir yurtsever olabilir; ama Müslümanların başı halifedir(!)”

Başkomutan Mustafa Kemal, Ankara’dan Konya’ya cepheye gizli gidişi, Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayınlanan haberinde şöyle gizlenmiştir:

“Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Çankaya’daki köşklerinde şehrimizde bulunan kordiplomatiğe bir ziyafet vereceklerdir.”

Başkomutan, gizlice gittiği Akşehir Batı Cephesi Karargâhında; ordusuna hücum emri vermiştir. Başkomutan, karargâhının Akşehir’den Şuhut kasabasına nakledilmesini emretmiştir.

Hazırlıklar tamamlanınca, Başkomutan; Anadolu’nun dış dünyayla haberleşmesini tümüyle kestirir ve Karargâhını, Şuhut yakınlarındaki dağlık bölgeye taşıtır. Haftaya Kocatepe….

11 Ağustos 2025

Ahmet Gürel