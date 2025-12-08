Konak’ta kentsel dönüşüm uygulama modeli belirleniyor

Konak Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün, İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) “2024 Yılı Kentsel ve Mekansal Çalışmalar Teknik Destek Programı” kapsamında hazırladığı “Konak-Afet Dirençli Yaşam Alanları Mekansal Uygulamalar Yol Haritası” konulu projesinde son aşamaya gelindi. İZKA’dan teknik destek almaya hak kazanmasıyla birlikte hızla hayata geçirilen projede uygulama alanı olarak Konak Belediyesi’nin kentsel dönüşüm bölgeleri arasında yer alan Beştepeler Planlama Bölgesi’nde belirlenen pilot bölgede çeşitli çalışma ve uygulamalar yapıldı. Proje için imar planları onaylanan Beştepeler 3. Bölge’de, yaklaşık 7.000 metrekarelik bir alan pilot bölge olarak seçildi. İkarya Danışmanlık Str. Arş. Rek. San. ve Tic. Anonim Şirketi’nin katkılarıyla sürdürülen proje kapsamında Konak Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile Etüt ve Proje Müdürlüğünden toplam 10 personel, teknik eğitimlere katıldı. 4 şehir plancısı, 3 inşaat mühendisi, 1 mimar, 1 jeoloji mühendisi ve 1 harita ve kadastro teknikerinden oluşan ekip, alanında uzman kişiler tarafından yüz yüze ve çevrimiçi olarak “İzmir ve Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları”, “Kentsel Dönüşüm Sürecinde Hak Sahipliği Değerleme Yöntemleri”, “Uzlaşma Süreçlerinin Yönetilmesi”, “Başarılı Olmuş Dünya Örnekleri” konularında detaylı bir şekilde eğitim aldı.

DENEYİMLİ EKİP, UZMAN KADRO

20 Eylül tarihinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Altınörs Çırak’tan, 27 Eylül’de ise Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Erman Aksoy’dan çevrimiçi olarak eğitim alan ekip, Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Sevilay Çetinkaya, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Serdar M. A. Nizamoğlu’nun verdiği eğitimlere de katıldı. Aynı zamanda teknik ekibin 5 haftalık bir sertifika programına katılımları sağlandı ve çevrimiçi olarak tamamlanan bu eğitimlerin sonunda tüm ekip, e-devlet uyumlu Kentsel Dönüşüm Uzmanlığı Sertifikası almaya hak kazandı.

DÖNÜŞÜM BÖLGESİNDE İKAMET EDENLERLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLDÜ

Proje kapsamında, eğitim çalışmalarının bir diğer etabı olarak anket uygulaması da yapıldı. Seçilen pilot bölgede, deneyimli uzmanlar eşliğinde sahaya inen proje ekibi, uygulama alanında yaşayan vatandaşların talep ve beklentilerini kayıt altına aldı.

SIRADA ‘KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA MODELİ’ VAR

İZKA’nın sağladığı teknik destekle konuya ilişkin yeterli donanımı kazanan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile Etüt ve Proje Müdürlüğü teknik personeli, projenin bundan sonraki aşamasında, Konak İlçesinin diğer bölgelerinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm uygulamalarına da kaynaklık edebilecek bir Kentsel Dönüşüm Uygulama Modeli belirleyecek. Bu model, bundan sonra farklı bölgelerde başlatılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları için de temel oluşturacak. Böylece, Kentsel Dönüşüm Uygulama alanlarında ikamet eden vatandaşların tamamının projeden faydalanarak afet riskleri azaltılmış, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede ikamet etmesi sağlanacak.