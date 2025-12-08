Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 16 Şubat'a ertelendi

19 Mart operasyonlarında gözaltına alındıktan sonra 23 Mart'tan beri tutuklu olan ve hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki diploma davasının üçüncü duruşması bugün Silivri'de görüldü.

İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ

Davanın Kahramanmaraş'a atanan hakimi Ali Doğan yerine, daha önce İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olan Sinan Erdemli adli hakim duruşmayı yönetti.

Saat 11:26 sularında İmamoğlu salona alkışlar eşliğinde getirildi. Mahkeme Başkanı alkışlar üzerine sert uyarılarda bulundu.

HAKİME SESLENDİ: UMARIM BAŞINIZA BÖYLE BİR ŞEY GELMEZ

Hakim, İmamoğlu’nun iptal edilen diplomaya ilişkin araştırma raporu hakkındaki görüşünü sordu.

İmamoğlu şunları söyledi:

“Diploma soruşturması, ben cumhurbaşkanı adaylığımı açıklayınca siyasi bir davaya dönüştürüldü. Bu, rakibini devre dışı bırakma mücadelesidir. Davayı bu gözle dinlemek ve algılamak gerekir.”

Davanın hâkiminin değişmesine yönelik konuşan İmamoğlu, hakime “Umarım sizin başınıza böyle bir şey gelmez” dedi.

"BUGÜN DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜM"

Kendisinin davalarına ilişkin 12 kez mahkeme heyeti değişikliği yapıldığını belirten İmamoğlu şöyle devam etti:

“Benim mücadelem zalimliğe karşı mücadeledir. Beni hiçbir güç yıldıramaz. Bugün dünden daha güçlüyüm. Yarın bundan da daha güçlü olacağım. Gücümün nasıl arttığını tarif bile edemem.”

"SUÇLAMAYA GELDİM"

İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugün buraya suçlamaya geldim. Bu adaletsizliğe imza atan kişilerin bu salonlarda, adil yargı altında çatır çatır hesap vereceğinin altını çiziyorum. Bugün susmamanın da bir vatan ve gelecek hizmeti olduğunun farkındayım. Bugün konuşmazsak bizi daha zor günler bekliyor, bunu bilesiniz.”

“Adımın geçtiği tüm davalarda mahkeme heyeti değişti. Bunu sizi korumak için söylüyorum hâkim bey. Siz bu dosyaya yeni atandınız. Sizin için de kolay bir durum olmayacağının farkındayım. Ancak davanın başka bir yere gönderilen hâkimi için hiç kolay değil. Zan altında bırakıldı ve benim adil yargılanma hakkım da ihlal edildi.”

"BAĞIMSIZ BİR KARAR VEREBİLECEK MİSİNİZ?"

Hâkime sorular yönelten İmamoğlu şöyle devam etti:

“Bütün evraklarımın, bütün işlemlerimin, sunduğum tüm belgelerin sahte olmadığını ispat edersem, siz bu baskı altında bağımsız bir karar verebilecek misiniz? Bu soruyu aldım buraya koydum. Hâkim değiştirilerek, savcı terfi ettirilerek adalet gelmez. Buna alet olan herkes elbet adil yargı önünde hesap verecek.”

‘Neymiş? Evrakta sahtecilik yapmışım. Tam bir kumpas. Türkiye’nin bütün hukukçularına sorsanız diplomam anamın ak sütü kadar helaldir. Hiçbir sahtecilik yapmadım. 19 yaşındaki Ekrem’i yargılamaya kalkan bu suçlamaları kabul etmiyorum. Buna girişenlere karşı hakkımı sonuna kadar arayacağımı da buradan ilan ediyorum.”

HAKİMDEN İMAMOĞLU’NA İLGİNÇ 'MADDİ DURUM' SORUSU

Savunmasına devam eden İmamoğlu, “Bu dava Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının engellenme davasıdır. Yaşananlar beni şaşırtmıyor çünkü bugüne kadar her şeyi yaptılar ama bu absürt günleri aşacağız. Bu sürecin içinde olanlar ise kendi evlatlarının bile gözüne bakamayacak” ifadelerini kullandı.

Dosyayla ilgili konuşmaya devam etmek istediğini belirten İmamoğlu, daha sonra “Bu absürt davada dört taraf var: 19 yaşındaki ben. Hâlâ 25 yaşında gibi genç hissediyorum, orası ayrı....” ifadelerini kullanırken mahkeme başkanı araya girerek, “19 yaşındaki Ekrem ile ilgili bir soru soracağım. Geçiş sürecinde İstanbul Üniversitesi’ne maddi durumunuzla ilgili yazı yazmışsınız. Maddi durumunuz o zamanlar kötü müydü?” diye sordu.

İmamoğlu, hakimin sorusuna şaşırarak şöyle yanıt verdi: “Tüm dosyada bu mu dikkatinizi çekti, hâkim bey? Çok kötü bir giriş yaptınız. Ben de önyargı oluşmaz ama ilk sorunuz bu olmamalıydı. Size tavsiyem, soruları sormadan önce iyi düşünmeniz, hâkim bey.”

"DOSYALARIMI SAKLADIM ÇÜNKÜ…"

İmamoğlu, savunmasına okuduğu üniversitelere ilişkin resmi belgelerin kartona basılmış büyük hâllerini göstererek devam etti. Tüm belgelerini, not ortalamalarını ve geçiş yazılarını hâkime gösteren İmamoğlu şöyle devam etti:

“Gördüğünüz gibi tüm belgelerim yanımda ve hepsi aşama aşama kayıt altına alındı. İyi ki bunları saklamayı akıl etmişim. Yarın öbür gün biri bunun üzerinden namussuzluk yapar diye saklamışım herhalde.”

Hâkime, “Siz de üniversite bitirdiniz, diploma belgesinin gerçek olduğunu bilirsiniz” diyen İmamoğlu, daha sonra kendisine “Hangi okulu bitirdiniz?” diye sorunca hâkim, İstanbul Üniversitesi’ni bitirdiğini söyledi. Tebessüm eden İmamoğlu, “Ne güzel. Ben sizin de hakkınızı koruyorum” diye yanıt verdi.

"BENİM HER ŞEYİM GERÇEK"

“Tüm belgelerim gerçek, benim her şeyim gerçek” diyen İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının diploma soruşturmasına ilişkin resmi yazısını hâkime göstererek cumhurbaşkanı adaylığı için üniversite diplomasının istendiğine dikkat çekti.

İmamoğlu, “Şunu yazan savcı bir de terfi alıyor. Terfi edene de ettirene de Allah akıl versin. Bu dava sadece yargı üzerinden değil, akademik kurumlar üzerinden de siyasallaştırılıyor” diye konuştu.

"ZAVALLI REKTÖR"

Diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar hakkında konuşan İmamoğlu, “Bu zavallı çıkmış yandaş basına açıklamalar yapıyor. Masalcı, hikayeci rektör. Ben onu ziyaret ettiğimde odasına fotoğrafçı bile alamayan rektör. Diploma iptalinden birkaç gün önce kendisini aradığımda zor durumda olduğunu söyleyen rektör… Yandaş gazetelere konuşarak kendini aklamaya çalışan zor durumdaki rektöre seslenmek istiyorum: Devlet üniversitesi talimatla hareket edemez” dedi.

"GEREKİRSE SORGULANIRSINIZ HAKİM BEY"

Savcılığın iddianamedeki ifadelerinden çeşitli örnekler veren İmamoğlu, savcılığın iddianamedeki boşlukları hikâye ve niyet okumalarla doldurduğunu söyledi.

İddianameyle ilgili konuşan İmamoğlu, hâkime “19 yaşındaki bir insanın sahteciliği olmaz. Sizce olur mu hâkim bey?” dedi.

Hâkim, “Burada sorgulanan ben değil sizsiniz” diye yanıtladı. İmamoğlu ise hâkime “Gerekirse sorgulanırsınız hâkim bey” diye karşılık verdi.

Hâkim İmamoğlu’na “Ne demek istiyorsunuz?” diye sorunca İmamoğlu da “İmalı soru sorarsanız böyle yanıt alırsınız” dedi.

HAKİMLE “FAKİRLİK” POLEMİĞİ

Hâkim, İmamoğlu’na çeşitli sorular yöneltirken İmamoğlu, “Askerliği de iptal edin. Doğum belgem yok, onu da iptal edebilirsiniz belki. Allah’tan ailem burada” dedi.

Devamında ise hâkim, İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne geçiş sürecindeki dilekçesinde ekonomik durumuyla ilgili yazdığı ifadelere yönelik “Fakir miydiniz o zaman?” sorusunu yöneltti.

İmamoğlu, fakirlik yaşamadığını ancak o dönem ufak nakit sıkıntıları ve ticari sorunlar yaşamış olabileceğini söyleyerek, “Çok şükür fakir değildik. Keşke fakirlik meselesine odaklandığınız kadar mahkeme heyetinin değişmesine yönelik de bir iki şey söyleseydiniz” ifadelerini kullandı.

Duruşma, İmamoğlu’nun avukatlarının savunmasıyla devam etti.

DURUŞMAYA 45 DAKİKA ARA

Avukatların savunmasının tamamlanmasının ardından, duruşmaya 45 dakika ara verildi.

16 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Diploma davası, 16 Şubat 2026 tarihine ertelendi. Ekrem İmamoğlu "Çok yazık" diye bağırarak tepki gösterdi.

Salondan, "Hak, hukuk, adalet" sesleri yükseldi. Salondakiler hakime yoğun tepki gösterdi. Duruşmayı izleyen İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu da hakime tepki göstererek, "Sizin de evlatlarınız var. Çok yazık" dedi.

Hakim, idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma istemiyle açılan davanın sonucunun beklenmesine karar verdi.

İdare mahkemesinde diplomanın iptaline karşı yürütmeyi durdurma istemiyle İmamoğlu cephesi tarafından açılan söz konusu dava, HSK kararnamesiyle heyetin değişmesinin ardından ilk etapta yeni heyet görevine başlayamadan nöbetçi heyet tarafından reddedilmişti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, İmamoğlu'nun KKTC'de öğrenim gördüğü Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 1990 yılında YÖK tarafından tanınan bir üniversite olmadığı belirtildi. O yıllarda KKTC'de faaliyet gösteren kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığı, ancak "yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz olarak arttırıldığı" iddia edildi.

İddianamede, İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" suçunu "zincirleme şekilde" işlediği öne sürüldü. İddianamede, yatay geçiş için gerekli evrakın "şeklen doğru ancak içerik bakımından sahte" olduğu iddia edildi.

ADAYLIĞI ENGELLENEBİLİR

CHP tarafından "siyasi" ve "cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleme amaçlı" görülen dava ile ilgili verilecek bir ceza ve olası siyasi yasak, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını engelleyebilir.

İddianamede İmamoğlu hakkında "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasından hapis istemi ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması (siyasi yasak) talep ediliyor.

HAKİM MARAŞ'A ATANMIŞTI

Öte yandan diplomanın iptaline karar verilmesine paralel olarak açılan “evrakta sahtecilik” davasına bakan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ali Doğan, İmamoğlu’nun duruşmada görüntülerinin çekilmesi ve tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın SEGBİS ile cezaevinden bağlanarak savunma yapmasına izin vermesi hakkında çıkan haberler üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Kahramanmaraş’a atanmıştı. Hakim Ali Doğan’ın, kararnameden önce söz konusu haberlerle ilgili suç duyurusunda bulunduğu belirlenmişti.

CHP ÇAĞRI YAPMIŞTI

Bugün saat 11.00'de Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülecek duruşma için CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yurttaşlara dayanışma çağrısı yapmıştı.

"Sandıkta kendine güvenmeyenlerin hileleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz!" diye yazan Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için 35 yıllık diplomasını iptal ettiler. Yetmedi, kendisine ve üniversite arkadaşlarına dava açtılar. Toplum vicdanının reddettiği bu davayı yerinde takip etmek için yarın Silivri'deyiz. Türkiye'yi savunmak için orada olacağız! Sandıkta kendine güvenmeyenlerin hileleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz!"