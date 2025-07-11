Konak’ta Srebrenitsa yası: Unutmadık, unutmayacağız

Konak Belediyesi, tarihe kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Katliamı’nın 30. yıldönümü dolayısıyla Konak Kent Konseyi ve Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte anma etkinliği düzenlendi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen programa CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi’nin yanı sıra DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Konak Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Yalçın, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Cemal Şenel, Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Birol Özkardeşler, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, Konak Belediye Meclis Üyeleri, Rumeli Balkan derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ŞENEL: BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN UNUTMAMALIYIZ

Aradan geçen yıllara rağmen acının hala taze olduğunu söyleyen Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Cemal Şenel, “Bugüne kadar 6 bin 755 can, 150’nin üzerindeki toplu mezarlarda bulundu. Kemikler hala DNA testi için beklemekte. Neden bekleniyor? Çünkü komple bir aile yok edilmiş. Aileden yaşayan kimse olmadığı için DNA’ları tespit edilemiyor. Bu acıların bir daha yaşatılmaması için bize düşen unutmamak, unutturmamak” dedi.

ÖZKARDEŞLER: KELİMELERLE İFADE EDİLEMEYECEK BİR TRAVMA

Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler de, “Savaş esnasında sözde medeniyetin savunucusu Avrupa’nın gözleri kör, kulakları sağır oldu. 8 bin 372 Müslüman Boşnak, Sırplar ve işbirlikçileri tarafından katledildi. Srebrenitsa’da olanlar sistematik ve kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük bir travmaydı. Balkanlar’da yaşanan acıları unutturmamak adına mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İLGAZİ: BM’NİN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLİAM YAŞANDI

CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ise şunları söyledi: “30 sene önce dünyanın, Birleşmiş Milletler’in gözü önünde bir katliam ve soykırım yaşandı. Aynı acıları tekrar yaşamamamız gerekiyor. Önemli olan orada yaşanılan bu acıları doğru bir dille anlatıp, ileriki kuşakların da anlamalarına yardımcı olmak.”

YALÇIN: BARIŞI KATLEDENLERİ UNUTMAYACAĞIZ

Barışın önemine vurgu yapan Konak Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Yalçın, şöyle konuştu: “Ne yazık ki dünya tarihinde, bu gibi sayısız acı yaşandı. Bugün burada toplanmamızın asıl nedeni, benzerleri bir daha yaşanmasın diye unutturmamak ve hafızalara kazımak. Bizler barışın sadece bir temenni değil, aynı zamanda sorumluluk olduğunun bilincindeyiz. 20. yüzyılda Avrupa’nın ortasında barışı katledenleri asla unutmayacağız.”

AKIN: UNUTMAYALIM, UNUTTURMAYALIM

30 yıl önce yaşanan vahşetin bir benzerinin bugün Filistin’de sürdüğüne işaret eden DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın da, “Bu 30 yıl içerisinde sadece Bosna’da katledilen insanlar yok. Arkasından devam eden katliamlar da var. Bu katliamları unutmak demek aslında yeni katliamların da önünü açmak demek. Bugün özellikle Filistin halkına yapılan katliamlar, Bosna’da yapılan katliamların benzeri. Unutmayalım, unutturmayalım” vurgusu yaptı.

MUMCU: TÜM KATLİAMLARI LANETLİYORUZ

Ortak basın açıklamasını okuyan Konak Kent Konseyi Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Hamit Mumcu, “Srebrenitsa, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da gerçekleşen en büyük toplu insan kıyımı olmasının yanı sıra hukuksal olarak ilk belgelenmiş soykırım olması açısından önemli. Tarihten ders almayı başaramayan insanlık farklı din, dil, ırk ve inanç kisvesi altında faşizmi yaşatmayı ne yazık ki her seferinde başarıyor. Faşizme, katliamlara karşı ne olursa olsun barışı ve kardeşliği savunuyoruz. Tüm katliamları lanetliyoruz” dedi.

Anma programı soykırımda hayatını kaybedenlerin anısına denize karanfil bırakılmasıyla sona erdi.