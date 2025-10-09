Konaklı öğrenciler Cumhuriyet Kütüphanelerini çok sevdi

Konak Belediyesi’nin nisan ayında hizmete açtığı Cumhuriyet Kütüphaneleri, kısa sürede 3 binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaştı. Herkese açık olan ama özellikle öğrencilerin tercih ettiği kütüphaneler, sağladığı sessiz ortam, raflarındaki değerli kitaplar ve ücretsiz internet gibi olanaklarıyla çocukların ve gençlerin gözdesi oldu. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Toros Sosyal Tesisleri içerisinde hizmet veren Cumhuriyet Kütüphaneleri, okul çıkışında öğrencilerin arkadaşlarıyla birlikte gelerek ders çalışıp, kitap okuyabildikleri yegane mekanlar oldu.

BİLGİNİN IŞIĞI TOROS’TAN YAYILIYOR

Toros Sosyal Tesisleri içinde hizmet veren Cumhuriyet Kütüphanesi, bölgedeki önemli bir açığı kapatarak, gençlerin kitapla ve ders çalışabilecekleri kaliteli bir ortamla buluşmasını sağladı. Hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veren kütüphaneye gelmek için birbirileriyle yarışan öğrenciler, kütüphanenin sağladığı imkanlar sayesinde okuldaki başarılarını da artırdı. Özellikle küçük kardeşlere sahip çocuklar, evdeki gürültülü ortamdan uzak, sessizlik içinde çalışma fırsatı buldu. Kütüphane üyelerinden Almira Hazal Bayram, “Ders çalışmak için güzel bir ortam. Kardeşim evde çok gürültü yaptığı için dersimi burada çalışıyorum. Bu imkanı bize sağladığı için Nilüfer Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜZELYALI’DA SESSİZ BİR ÇALIŞMA ORTAMI

Güzelyalı Kültür Merkezi’ndeki Cumhuriyet Kütüphanesi de sunduğu imkanlarla, öğrencilerin uğrak mekanı oldu. Temizliği, düzeni ve zengin kitap yelpazesiyle dikkat çeken kütüphanenin müdavimlerinden Ayla Şişman ve Elif Söğüt, “Burası sessiz, güzel ve temiz bir ortam. Çok iyi ders çalışabiliyoruz. Herkesin gelmesi gereken bir kütüphane” diyerek kütüphane hakkındaki düşüncelerini belirtti. Pazar hariç haftanın altı günü 08.30-21.00 saatleri arasında açık olan kütüphane, geniş zaman aralığıyla üniversite öğrencilerinin ilke tercihi oldu.