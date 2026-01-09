Cumhuriyet Gazetesi Logo
Neymar'dan Arda Güler'e büyük övgü: 'Bence dünyadaki en iyi orta saha'

9.01.2026 23:03:00
9.01.2026 23:03:00
Cumhuriyet Spor
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, katıldığı bir programda milli futbolcu Arda Güler hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Santos'ta futbol hayatına devam eden Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, eski futbolcu Aycan Yanaç'ın Youtube kanalına konuk oldu.

33 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de oynayan Arda Güler hakkında konuştu.

Milli futbolcuyu beğendiğini ifade eden Neymar, “Arda Güler harika bir oyuncu. Kalitesi var. Bence dünyadaki en iyi orta saha oyuncusu” dedi.

Hangi Türk takımlarını bildiği sorulan Neymar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı tanıdığını söyledi. Alex de Souza hayranı olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, Alex nedeniyle Fenerbahçe'yi bildiğini ifade etti.

