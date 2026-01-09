Neymar'dan Arda Güler'e büyük övgü: 'Bence dünyadaki en iyi orta saha'

Santos'ta futbol hayatına devam eden Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, eski futbolcu Aycan Yanaç'ın Youtube kanalına konuk oldu.

33 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de oynayan Arda Güler hakkında konuştu.

Milli futbolcuyu beğendiğini ifade eden Neymar, “Arda Güler harika bir oyuncu. Kalitesi var. Bence dünyadaki en iyi orta saha oyuncusu” dedi.

Hangi Türk takımlarını bildiği sorulan Neymar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı tanıdığını söyledi. Alex de Souza hayranı olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, Alex nedeniyle Fenerbahçe'yi bildiğini ifade etti.