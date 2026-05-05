Kuşadası Belediyesi 410 ağacı kesilmekten kurtardı

Kente yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi, bir yandan da inşaat çalışmaları nedeniyle kesilme riski taşıyan ağaçlara yaşama şansı veriyor. Bu kapsamda gelen talepleri dikkate alan ekipler, özel ya da kamu arazisi ayrımı yapmadan, nakledilmesi gereken ağaçları özel bir araç kullanıp, kökleriyle birlikte yerinden söküyor. Dikkatli bir biçimde taşınan ağaçlar, daha sonra yeniden toprakla buluşturuluyor.

ÇEVRECİLERDEN TEŞEKKÜR

Kuşadası Belediyesi tarafından son 1,5 yıl içerisinde toplam 410 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Ekipler, geçtiğimiz günlerde de 10 zeytin ağacını Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesine, 10’unu Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu bahçesine, 3’ünü de Kadınlar Denizi Mahallesi Andaç Sitesi’nin üstünde yer alan yeşil alana dikti. Çevreciler, doğaya karşı gösterdiği hassasiyet dolayısıyla Kuşadası Belediyesi görevlilerine teşekkür etti.