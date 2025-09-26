Kuşadası'nda Deniz Ticaret Tarihi Müzesi'ne yoğun ilgi

Türkiye'nin ilk tematik deniz ticaret tarihi müzesi olan ve Haluk Perk Vakfı iş birliğiyle açılan "Deniz Ticaret Tarihi Müzesi", ev sahipliği yaptığı zengin eser koleksiyonu ve tarihi konumu ile yoğun ilgi görüyor. Deniz Ticaret Tarihi Müzesi’nde balıkçılık, gemi batıklardan çıkan ticari kaplar, taşıma kapları, amforalar, cep terazileri, ağırlıklar, el kantarları ve sikke gibi çeşitli objeler sergileniyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Güvercinada Kalesi'ndeki müze, kruvaziyer gemilerinden inen yabancı turistler büyük ilgi görüyor.

Roma döneminden Osmanlı'ya kadar geniş bir tarihi döneme ilişkin eserlerin yer aldığı koleksiyonlar, konularına göre kronolojik olarak sergileniyor. El kantarları ve ağırlıkları koleksiyonu ise dünyanın en zengin el kantarı ve ağırlıkları koleksiyonu olma özelliğini taşıyor. Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, haftanın 7 günü 08.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.