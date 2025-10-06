Lis ve Juan istedi, Göztepe kazandı

Göztepe dün akşam evinde oynadığı zorlu Başakşehir maçını 1-0 ile geçerek milli araya rahat girdi. İzmir’in sarı kırmızılıları böylece 8 hafta sonunda 16 puanla GS ve Trabzonspor'un ardından FB'yi averajla geçerek 3. sıraya yerleşti.

Göztepe teknik direktörü Stoliov geçen haftaya göre 11'de tek değişiklik yaptı. Sakat olan Olaiton'un yerine Eyüpspor maçında orta alanda Efkan ile başlayan Göztepe bu kez sakatlığı süren Olaiton'un yerine Miroshi ile başladı.

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"

İki takım serimoniye Türkçe ve İngilizce "Filistin'e Özgürlük" pankartı ile çıktı. Maçtan önce kuzey tribününde yaşamını yitiren taraftar için dev pankart açılırken tribünlerde 35. dakikaya kadar tezahürat yapılmadı, sadece rakip takım atağa kalktığında ıslıklandı. Taraftarlar 35. dakikadan itibaren tezahüratıyla stadı inletmeye başladı. Serimonide Medcezir de pas geçildi dün akşam ancak santra öncesinde tribünlerde "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı çınladı. Bu sezon ilk kez dün akşam tribünlerde yer yer boşluklar olduğu görüldü. Yaklaşık 14 bin taraftar maçı izledi. Bu boşlukların çoğu cezalardan. Küfrün tribünden kalkması, tribünlerin daha zekice rakibi baskılayan tezahürata yönelmesi gerekiyor.

CİHAN AYDIN'IN FUTBOLU ÇİRKİNLEŞTİREN YÖNETİMİ

Orta hakem Cihan Aydın’in yönetimi, maç boyunca takdir haklarını konuk ekip lehine kullanması ve temaslı oyundaki gereksiz faul düdükleri tansiyonu yükseltti. 7'de Ba 46'da Dennis, 47'de Operia, 80'de Ahmet her iki takımdan sarı kart gören oyuncular oldu. İki takım oyuncuları maç içinde birçok defa gruplar halinde tartışma içinde kaldı. Öyle ki, Cihan Aydın’in önündeki penaltıyı bile görmeden oyunu sürdürmesi ve ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izledikten sonra penaltıyı vermesi de handikaptı. Göztepe gibi pozitif futbol oynayan bir takıma Cihan Aydın gibi hakemler neden şaşı bakar, anlamakta zorluk çekiyorum.

GÖZ GÖZ'ÜN ALDIĞI KIYMETLİ 3 PUANIN İKİ ÖZEL KAHRAMANI

Göztepe'nin galibiyetinde iki isim özel bir rol oynadı diyebilirim. Kaleci Lis, henüz 17'de maç 0-0 iken takımını ipten aldı; Amine Harit, Göztepe defansının arasından geçip Lis ile karşı karşıya vurdu fakat Lis gole izin vermedi. 90+1'de Lis maç 1-0 iken bir kez daha sahneye çıktı; kornerden gelen topa altı pasta Shumuradov'un kafasını iki hamlede almayı başardı.

Göztepe'nin galibiyetinde özel rol oynayan ikinci oyuncu ise Juan'dı. 23'teki Göz Göz atağında rakip defansın elle oynamasıyla kazanılan penaltıyı Juan üstten dışarı attı. 43'te ise Juan öyle güzel bir gol attı ki, hatasını affettirdi ve takımının tek golünü kaydetti. Başakşehir kalecisi Muhammed oldukça çıkmıştı; Godoi uzun bir top çıkardı defanstan ve Juan defansa rağmen bu topu kontrol ederek 35 metreden kalecinin üzerinden çok iyi bir vuruşla ağlarla buluşturdu.

Stoliov'un 69'da Rhaldney, Dennis ve Juan'ı çıkarıp İbrahim, Efkan ve Ahmet'i alması yorulan takımı diri tutmaya yönelikti. Keza 84'teki Janderson-Furkan ve 87'deki Arda-Taha değişikliklikleri de skoru korumaya dönüktü. Göztepe kreatif özellikli Olaiton'u yine aradı. Neyse ki bu oyuncu milli ara sonrasında Alanya ve GS deplasmanında oynayabilir duruma gelecek. Dün akşam dördüncü sarı kartını gören Dennis Alanya maçında forma giyemeyecek.

Nuri Şahin'in teknik direktör olarak görev aldığı Başakşehir ligin güçlü takımlarından birisi ve Göz Göz'ün aldığı 3 puan bu açıdan çok kıymetli. Takımdaki hemen her oyuncu sahada herşeyini verdi, savaştı. Lis'in kendisini aştığını, aşama kaybettiğini görüyoruz ve bu çok iyi Göztepe adına. Defans hattı Godoi-Heliton-Bokele ile neredeyse mükemmel. Sağ ve sol kanat çalışkan. Arda biraz daha oturunca daha iyi olacak. Celhernı görevini yapıyor. Orta alanda Olaiton'un eksikliği görüldü. Dennis ve Rhadlney'in yanındaki Olaiton'un olduğu orta alanın tadından yenmez. Juan rakip defansı rahatsız eden oyunuyla çok yararlı. Janderson'un yırtıcılık kazanması şart. Onun pasıyla İbrahim'in son anlarda yaptığı gollük vuruş güzeldi.BJK'ya ilk golünü nefis kaydeden Ürdünlünün enerjisiyle rakip defansı daha çok rahatsız etmesi, ileriden geriye doğru da koşular yapması; yani Juan'ın yaptıklarını yapması gerekiyor.

AVRUPA HEDEFİ VARSA TAKVİYE ŞART

Göztepe, ilk yarıda önde baskı yapan ve rakibi hataya zorlayan karakteristik oyunuyla sahadaydı. İkinci yarıda ise kontratak oyununa ve geriden atılan uzun toplara döndü. Dün akşam iyi mücadele eden ama vasattan hallice bir Göztepe izledik ama güçlü bir takımdan 3 puan almayı da başardı.

Geçen hafta yazdığımı bir daha not edeyim; Göztepe arada 11 oyuncusu kıvamında en az 3-4 transfer yapmalı. Bir forvet, bir kreatif orta alan, bir sol kanat, bir de iyi giden Lis'teki sakatlık vb. olası bir sıkıntıya karşı önlem olarak kaleci. Bu önerim, 4.lük yani Avrupa hedefi olan bir Göz Göz için. Yoksa bu haliyle bile 5-6 ile 10 arasında bir yerde rahatlıkla olur.