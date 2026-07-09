Metin Altıok’un dizeleri muralda hayat buldu!

Sivas katliamında ağır yaralanan ve 9 Temmuz 1993 tarihinde yaşamını yitiren şair, yazar ve düşün insanı Metin Altıok, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Karşıyaka Alaybey Mahallesi’nde anlamlı bir törenle anıldı. Karşıyaka Belediyesi tarafından Altıok anısına yaptırılan duvar resmi (mural), şairin vefatının 33. ölüm yıl dönümünde düzenlenen programla açıldı. Metin Altıok Sokak’taki Tahir Bor Parkı’nda gerçekleşen törene; Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve eşi Altan Ünsal, Metin Altıok’un kızı, geçmiş dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Metin Altıok’un kardeşi ve emekli TRT spikeri Meral Altıok, CHP İlçe yöneticileri, duvar resminde imzası bulunan ressam İsmail Çavuş, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, meclis üyeleri, muhtarlar, şairler, yazarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Törende, duvar resmine ilham olan “Uyarılar” şiirini okuyan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Metin Altıok’un dizelerinde hep insan vardı; umut vardı, hüzün vardı ama en çok da yaşama inancı vardı. Bugün onun adını taşıyan bu sokakta, anısını bir duvara emanet ediyoruz. Onu yalnızca kitap sayfalarında değil, kentimizin belleğinde de yaşatmayı hedefliyoruz. Bir duvarı renklendirmekle kalmayan, aynı zamanda kentin hafızasını görünür kılan mural sanatı belki de bu hedefimiz için en doğru anlatım biçimiydi. Bu eser sayesinde, Metin Altıok’un temsil ettiği aydınlığı, barışı ve insan sevgisini gelecek kuşaklara aktaracağız. Dileğimiz; bu duvara bakan her çocuğun, her gencin Metin Altıok’u merak etmesi, şiirlerini okuması ve Madımak’ın bize bıraktığı dersleri unutmamasıdır. Metin Altıok’u, Madımak’ta yitirdiğimiz tüm aydınlarımızı saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız” diye konuştu. Başkan Ünsal ayrıca, ressam İsmail Çavuş’a, projeye sponsor olan DYO ve İZKA İnşaat’ın temsilcilerine teşekkür plaketleri takdim etti.

KIZINDAN ANLAMLI TEŞEKKÜR

Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok da törende yaptığı konuşmada “Her şeyden önce Metin Altıok’u ve acı kaderi paylaştığı yoldaşlarını anmak, Sivas Madımak katliamını unutturmamak bir görevdir, bir sorumluluktur. Adalet aramaya, sözümüzü söylemeye sonsuza kadar devam edeceğiz. Karşıyaka Belediyesi’ne ve muhteşem ekibine, ressamımıza teşekkür borçluyum. Metin Altıok’u sevdiği topraklarda, mahallesinde, adımlarında, ayak izlerinde, büyük bir titizlikle hazırlanmış çok güzel bir duvar resmiyle yaşatarak bizi çok mutlu ettiniz” dedi.

Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Ali Ekber Güneş ile şair ve yazar Hidayet Karakuş ise Metin Altıok’un unutulmaz şiirlerini okudu. Hidayet Karakuş konuşmasında, Altıok’un şiirleri ve düşünceleriyle daima toplumun ortak hafızasında yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

Ressam İsmail Çavuş da söz alarak duvar resmi hakkında bilgi verdi, kullandığı metaforları anlattı.

Öte yandan, usta şairin anısına Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın giriş katındaki Galeri Alt’ta açılan “Metin Altıok: Bir Acıya Kiracı Sergisi” 10 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.