Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden leylekler için güvenli yuva

Muğla’nın Milas ilçesi Ekinanbarı Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi leylekler için yuva alanları oluşturdu. Özellikle bahar aylarından sonra leyleklerin göç alanlarından biri olan Milas ilçesinde geçen yıllarda elektrik direklerine, enerji nakil hatlarına yuva yapan leyleklerin zarar görmesi ve sayılarının azalması nedeni ile Büyükşehir Belediyesi Ekinanbarı Mahallesi’nde leylekler için özel yuva alanları oluşturdu. İlk etapta Milas Ekinanbarı Mahallesi’ne yapılan leylek yuva alanları göç güzergahındaki diğer mahallelerde de yapılacak.

Dünya’daki leylek nüfusunun büyük çoğunluğunun göç ettiği iki ana göç yolundan biri olan Türkiye’de bahar aylarının yaklaşması nedeni ile leyleklerin kışı geçirdiği bölgelerden Türkiye’ye dönmesi bekleniyor. Muğla’nın Milas ilçesi de leyleklerin göç ettiği önemli lokasyonlarından biri.

ÜLKÜ: MAHALLEMİZİN UĞURU LEYLEKLER YENİ YUVALARINI ÇOK SEVECEK

Milas Ekinanbarı Muhtarı Barış Ülkü yaklaşık 50 yıldır leyleklerin mahallelerini ziyaret ederek yuvalarını yaptıklarını belirtti. Muhtar Barış Ülkü; “Özellikle baharın gelmesi, havaların ısınmasından sonra mahallemiz leyleklere ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 50 yıldır mahallemize gelen leylekler önceleri evlerin tepelerine yuvalarını yapıyorlardı. Biz leylekler her yıl geldiğinde onları o köyün şansı ve uğuru olarak görürüz. Geçen yıllarda leylekler yuvalarını daha sakin, yüksek olsun diye elektrik direklerine yaptılar ve birkaç yuva yangını, leyleklerin yaralanmasına şahit olduk. Onları korumak, güvenli yuva alanları oluşturmak için Büyükşehir Belediye’mizden leylekler için özel yuva alanı oluşturulması talebinde bulunduk. Büyükşehir ekipleri bu talebimize hemen olumlu dönüş yaparak mahallemizde bulunan iki mezarlık alanına leyleklerin yuva yapabilmesi için yeni yuva alanları oluşturdu. Bu yılda bahar geldiğinde leyleklerin her yıl takip ettikleri rotayı izleyerek mahallemize ve yeni yuvalarına geleceğine inanıyorum. Talebimizi hemen gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

ARAS; TÜM CANLILARI KORUYACAĞIZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 13 ilçesi, 574 mahallesi ile Muğla için her alanda çalıştıklarını, hizmet ürettiklerini söyledi ve eşsiz güzellikleri, doğası ile Muğla’nın sadece insanlar için değil tüm canlılar için bir çekim merkezi olduğunu belirtti. Başkan Aras, “Dünya coğrafyasında ülkemiz çok önemli bir geçiş noktasıdır. Özellikle doğal güzellikleri, yeşili, sulak alanları ile Muğlamız ise bu güzergahta tüm canlılar için uğranılan çok değerli bir rotadır. Her yıl havaların ısınması ile Muğlamız aynı rotayı takip ederek gelen leyleklere de ev sahipliği yapar. Buraya gelen ve güzel havaların tadını çıkaran leylekler kocaman bir aile olarak tekrar sıcak ülkelere geri dönerler. Özellikle yüksek yerlere yuva yapan leyleklerin bazen kendileri bazen de yuvaları elektrik gibi nedenlerle zarar görebiliyor. Bu nedenle ekiplerimiz Ekinanbarı Muhtarımızdan gelen talep doğrultusunda leylekler için güvenli yuva alanları oluşturdu. Muhtarımıza leylekleri ve yuvalarını koruyan bu talebi için teşekkür ediyor, yeni yaptığımız yuvalarda yeni leylek ailelerini güvenle ağırlayacağımıza inanıyorum. Muğlamızda tüm canlıları koruyan, doğal dengeyi sağlayan hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.