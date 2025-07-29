Muğla Büyükşehir caretta carettalar için harekete geçti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğaya duyarlı yaklaşımıyla çevresel temizlik ve deniz güvenliği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’ne ait MUĞLA BB-3 isimli Acil Müdahale Teknesi, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı’nda yüzey temizliği çalışmalarına başladı. MUĞLA BB-3 isimli Acil Müdahale Teknesi’nin, nesli tükenme tehlikesi altında olan Caretta carettaların yaşam alanı olan Köyceğiz ve Dalyan’daki çalışmaları, bölge halkı ve ekosistem için büyük önem taşıyor.

MUĞLA BB-3, DOĞAL YAŞAMIN KORUNMASINA KATKI SAĞLIYOR

Modern donanımıyla dikkat çeken MUĞLA BB-3, hidrolik konveyör sistemi sayesinde göl ve kanallarda su yüzeyindeki plastik, bitki ve diğer katı atıkları toplayarak temizlik çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürüyor; böylece doğal yaşamın korunmasına önemli katkı sağlanıyor.

Büyükşehire ait olan MUĞLA BB-3 teknesi; deniz yangınlarına müdahale, deniz araçlarının yedeklenmesi, yüzey kirliliğinin giderilmesi ve acil tahliye gibi çok yönlü görevleri yerine getirebiliyor. 9,90 metre uzunluğa, 5,5 metre genişliğe sahip olan ve 4 metreküp atık toplama kapasitesi bulunan tekne, bölgede çevre sağlığı açısından önemli bir görevi üstleniyor.

ÖZDEMİR: TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın doğaya ve çevreye verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyemize ait acil müdahale teknemiz, Köyceğiz Gölü’nde ve Dalyan Kanallarında temizlik çalışmalarına başladı. Teknemiz Köyceğiz Gölü’nde yaklaşık 6 kilometre katı atık yüzey temizleme işlemi gerçekleştirdi. Dalyan Kanallarında ise çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca teknemiz yangınlara ilk müdahale, teknelerden su çekme, deniz yüzeyi temizleme işlemlerini gerçekleştiriyor. Daha temiz bir çevre ve sağlıklı bir Muğla için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ARAS: ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAMI KORUMAYI TEMEL BİR GÖREV KABUL EDİYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla'mız sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, eşsiz doğal güzellikleri ve hassas ekosistemiyle de dünya mirası bir coğrafyadır. Eşsiz doğal güzelliklerimizden olan Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalları’nın korunması, sadece yerel yönetimlerin değil hepimizin ortak sorumluluğudur. Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyi ve doğal yaşamı korumayı temel bir görev kabul ediyoruz. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir, daha sağlıklı ve daha temiz bir Muğla bırakmak için çalışmaya; doğaya duyarlı projeler üretmeye ve sürdürülebilir çevre politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.