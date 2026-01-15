Muğla’da toplu açılış rüzgarı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan projeler, Seydikemer’de düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete alındı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplu açılış törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Parti Meclis Üyesi ve Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP İl Başkanı Nail Kızıl, ilçe belediye başkanları, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

SOSYAL YATIRIMLAR HİZMETE ALINDI

Toplu açılış kapsamında hizmete alınan tesislerden Seydikemer Gündüz Bakımevi, çocukların güvenli ve nitelikli bir ortamda bakım ve gelişimini desteklerken, ailelerin özellikle çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Dalaman Kadın Yaşam ve Kısa Mola Merkezi ise kadınlara yönelik sosyal destek, danışmanlık ve kısa süreli dinlenme imkânı sunarak, kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları yükü hafifletmeyi hedefliyor. Kısa Mola Merkezi ise engelli vatandaşların çeşitli etkinliklerle keyifli ve verimli zaman geçirmesini sağlarken, ailelerine de mola imkânı sunacak.

BÜYÜKŞEHİR ÜRETİCİYİ DESTEKLİYOR

Kırsal kalkınma ve üretici destekleri kapsamında yürütülen çalışmalar da tamamlanarak uygulamaya alındı. Süt soğutma tankı desteklemesi, hayvansal üretimde ürün kalitesinin korunmasına ve ekonomik kayıpların önlenmesine katkı sağlarken, balık yemi desteklemesi su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor. Ayrıca Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde ceviz ve zeytin fidanı dağıtılarak, uzun vadede katma değeri yüksek tarımsal üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ÇEVRE VE ENERJİ ODAKLI YATIRIMLAR

Çevre ve sürdürülebilirlik alanında hayata geçirilen yatırımlar arasında yer alan Fethiye Karaçulha Toptancı Hali Güneş Enerjisi Santrali (GES), yenilenebilir enerji kullanımıyla çevresel etkiyi azaltmayı ve belediye hizmetlerinde enerji verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Ortaca Katı Atık Aktarma İstasyonu ise atıkların daha düzenli ve etkin bir şekilde taşınmasını sağlayarak çevre yönetiminde önemli bir altyapı ihtiyacını karşılıyor.

TOKMAK: KATKILARINDAN DOLAYI AHMET BAŞKAN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak, “Biz süt üreticileri olarak Seydikemer’de model bir iş birliği içerisindeyiz. Özellikle kırsalda yaşayan üreticilerimizle birlikte çalışıyoruz. Çiğ süt, çok kolay bozulan bir ürün olduğu için mutlaka soğuk zincire alınması gerekiyor. Mevcut kapasitemizde bu konuda eksikler bulunuyordu. Bu durumu Muğla Büyükşehir Belediyemize bir proje ile sunduk ve soğuk zincirin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ettik. Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanan 55 adet süt soğutma tankı, 5 jeneratör ve 5 adet araç üstü süt transfer aracı ile sektörümüze çok güçlü bir destek verildi. Bu katkılarından dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum.” dedi.

YILDIRIM: BU DESTEK ÜRETİCİMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Muğla İli Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım ise su ürünleri sektörüne verilen desteklerin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“21 yıldır faaliyet gösteren bir birliğiz. Muğla, kültür balığı üretiminde Türkiye’nin en önemli illerinden biri konumunda. Birliğimizin 72 üyesi ve 91 tesisi bulunuyor. Üreticilerimizin büyük bir kısmı küçük aile işletmelerinden oluşuyor. Üreticilerimize sağlanan bu değerli desteklerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a çok teşekkür ediyoruz.”

YILMAZ: YATIRIMLARIMIZ İL GENELİNDE SÜRÜYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık iki buçuk yıldır gece gündüz demeden vatandaşlarımız için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Seydikemer ilçemizde gençlik evimizin açılışını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdik, bugün ise gündüz bakım evimizin açılışını yapıyoruz.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın talimatları doğrultusunda Seydikemer ilçemizde otogarımızı da en kısa sürede faaliyete geçireceğiz.

Ölüdeniz yolunda 328 milyon TL’lik yatırımımız devam ediyor. Ölüdeniz’in önemli bir turizm bölgesi olması nedeniyle bu yatırımı son derece önemsiyoruz. Dalaman’da sosyal hizmet merkezimiz, tüm dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Dalaman’da kadın yaşam merkezimizi faaliyete açmanın gururunu yaşıyoruz.

Ortaca ilçemizde katı atık istasyonumuzu hizmete açtık. Ortaca–Dalaman bölgesinde önümüzdeki 15 gün içerisinde yol yatırımlarımızı hayata geçireceğiz. Köyceğiz ilçemizde ise huzureviyle ilgili gerekli izin süreçleri tamamlanmak üzere; bu bölgemize de bir huzurevi kazandıracağız.”

ARAS: ÜRETEN MUĞLA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuşmasında üretim odaklı belediyecilik anlayışına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bizim temel amacımız üretimi artırmak ve köylümüzün, üreticimizin bulunduğu yerde kazanç elde etmesini sağlamaktır. Zeytin ve ceviz fidanı dağıtıyorsak, bunu üreticimizin ve köylümüzün kendine sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturabilmesi için yapıyoruz. Bütçemizi iki yıl içerisinde üç katına çıkardık. Bunu daha fazla yatırım yapabilmek, daha fazla destek sağlayabilmek için gerçekleştirdik. 2026 yılında vatandaşlarımızı çok daha fazla hizmetle buluşturacağız.

Seydikemer’e ilk yatırımımızı öğrenci eviyle yapmıştık, bugün ise gündüz bakım eviyle bu yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bir kreş demek; 80 çocuğun, 80 ailenin ve 12 öğretmenin hayatına doğrudan dokunmak demektir. Burada çalışan, üreten herkese hizmet sunmak anlamına gelir. Küçük gibi görünen bir dokunuş, çok katmanlı ve büyük bir fayda sağlar. Seydikemer’i özellikle seçtik çünkü tüm Muğla’ya güçlü bir mesaj vermek istiyoruz. Muğla’nın her köşesinde yatırımlarımız sürüyor. Biz 13 ilçesiyle bütün olan bir Muğla’yız. Siyasi ayrım gözetmiyoruz, kimseyi kimseye üstün tutmuyoruz. Herkesi eşit ve adil bir anlayışla kucaklıyoruz.”

“YATIRIMLARIMIZI HIZLANDIRDIK”

İl genelinde her alanda yatırımların artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Aras, “Engelli bireyler ve aileleri için kısa mola merkezleri büyük önem taşıyor. Engelli vatandaşlarımızın ailelerinin nefes alabilmesi için bu merkezleri hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın sosyalleşmesini, eğitim almasını istiyoruz. Kadın Yaşam Merkezlerimizin bugün dördüncüsünü açıyoruz. Kadınlar bu merkezlerde meslek ediniyor, ev ekonomisine katkı sağlıyor. Bu merkezlerin sayısını artırmaya devam edeceğiz.

Üreticilerimize verdiğimiz destek yalnızca süt soğutma tankı ya da fidan dağıtımıyla sınırlı değil. Üreticilerimizin toprak analizlerini yaptırıyor, çıkan sonuçlara göre üreticilerin doğru ürünü üretmeye teşvik ediyoruz. Üretim sonrası satış aşamasında da üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Yatırımlarımızı ciddi şekilde hızlandırdık. Sadece bir yıl içerisinde 2 milyar 86 milyon TL’lik yol yatırımı gerçekleştirdik. 2026 yılında ise yaklaşık 4 milyar TL’lik yol yatırımı yapmayı hedefliyoruz. Muhtarlarımızın, üreticilerimizin, vatandaşlarımızın talep ettiği her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz: Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.” dedi.

ZEYBEK: BU HİZMETLERİN MUĞLA’YA VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Üzerinde özellikle durmamız gereken iki önemli konu var. Bunlardan birincisi kooperatifçilik, ikincisi ise kreşlerdir. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in de ifade ettiği gibi, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler aracılığıyla Türkiye genelinde 850 kreşi halkımızın hizmetine sunduk. 2029 yılına kadar bu sayıyı bine tamamlamayı hedefliyoruz. Amacımız, piyasa koşulları karşısında ailelerimizin kaygı duymamasını sağlamak ve çocuklarımız için güvenli bir gelecek oluşturmaktır.

Bugün açılışını yaptığımız bu hizmetlerin Muğla’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesislerin hayata geçirilmesinde emeği geçen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; ‘Yönetici olarak en hayırlınız, millete en çok hizmet edendir.’” dedi.