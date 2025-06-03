Nâzım Hikmet şiirlerle Konak'ta anıldı





















Nâzım Hikmet, ölüm yıldönümünde Kültürpark’ta bulunan heykeli önünde Konak Belediyesi ve İzmir 68’liler Platformu'nun düzenlediği özel bir etkinlikle şiirlerle anıldı. Törene Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve çok sayıda yurttaş katıldı. Törende konuşan Başkan Mutlu, Nâzım Hikmet’in şiirlerinden, direnişinden ve özgürlük için verdiği mücadeleden ilhamla geleceğe dair umutlarının var olduğunu dile getirerek, "Şiirlerinde her zaman geleceğe dair inancını ve umudunu koruyan ozanımız bize özgürlük ve adalet için mücadele etmeyi bize bıraktı" dedi.

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, halktan aldıkları güçle mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayarak, “Bizler onun yarına karşı olan inancını, haksızlığa karşı olan direncini bugün bir miras kabul edip, yerel yönetimlerden bulunduğumuz her yerden başlayarak haykırmaya devam ediyoruz. Halkımızından aldığımız güçle irademizi kırmaya yönelik adaletsiz girişimlere karşı Nâzım Hikmet’in mirasından aldığımız ilhamla bu topraklarda demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve adaleti ne pahasına olursa olsun mutlaka getireceğiz” dedi.

Başkan Mutlu, Nâzım Hikmet’in cesaretiyle, inancıyla ve kararlılığıyla yürümeye devam edeceklerini belirterek, “Bu kavga adalet için, özgürlük için, insanca bir yaşam için sürecek. Bir kez daha söz veriyoruz; Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler” ifadelerini kullandı. Etkinliğin sonunda katılımcılar Nâzım Hikmet heykeli önüne karanfiller bıraktı.