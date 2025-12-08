Ömer Eşki: AB’ye üye olsaydık; Soma’da 301 yurttaşımızı kaybetmezdik

Bornova Belediyesi’nin Avrupa Birliği’nden hibe aldığı STORMLOG Projesi, kapanış toplantısı ile son buldu. Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Energy Cities’in işbirliğiyle yürütülen sürdürülebilir ulaşım ve su yönetimi çalışmaları kamuoyuna aktarıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeyi teknik çıktılarından öte Türkiye’nin yeniden Avrupa Birliği hedefiyle buluşması açısından bir vizyon meselesi olarak gördüğünü vurguladı. Toplantıda proje kapsamında yapılan uygulamalar, akademik sunumlar ve yurtdışı çalışma ziyaretlerinin sonuçları paylaşıldı. İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında yürütülen Yerel Yönetim Hizmetlerinde Sürdürülebilir Ulaşım ve Su Yönetimi (STORMLOG) Projesi’nin kapanış toplantısı, Yaşar Üniversitesi Ana Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantı, projenin tanıtım filminin gösterimi ve Proje Uzmanı Stephan Dupas’ın video mesajıyla başladı. Dupas, projenin başarıyla tamamlandığını belirterek tüm paydaşlara teşekkür etti.

BAŞKAN EŞKİ: ASIL MESELEMİZ BİR VİZYON ORTAYA KOYMAKTI

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuşmasında projenin çıktılarından çok, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu vizyonun önemine vurgu yaptı: “Proje kapsamında neler yapıldığını biraz önce dinlediniz. Çamdibi’nde havuzun üzerine güneş paneli döşendi. Çamdibi Parkı’nda ışıklar LED’e çevrildi. Filomuza 17 kişilik iki elektrikli araç katıldı; elektrikli şarj istasyonları kurduk. Bunları yapmak için aslında bu projelere ihtiyacımız yoktu, Bornova Belediyesi kendi imkânlarıyla da yapardı. Bizim buradaki meselemiz bir vizyon meselesi. Türkiye’de bugün zayıflamış ve unutulmaya yüz tutmuş olan bir hedefimiz var: Avrupa Birliği. Cumhuriyetimizin gücünü muasır medeniyete taşımanın en somut yolu AB’ye tam üyelik hedefidir. Keşke buna ihtiyaç duymasaydık diyebilirdim. Cumhuriyetimiz 100 yılı geçmiş olsa da, bin yıllık geleneklerden kalan bazı kodları aşmanın yolunu AB standartlarında görüyoruz. AB projelerine bu yüzden katılmak istiyorum: En azından o damarın içinden umut akıtabilmek için. Eğer AB’ye tam üye olsaydık; Soma’da 301 yurttaşımızı kaybetmezdik, Bolu’daki yangında onlarca can göz göre göre ölmezdi, kadın cinayetleri bu kadar yoğun yaşanmazdı. Çocuklarımız daha güvenli bir ülkede yaşardı. Biz burada sadece bir ampul yakmak, enerji tasarrufu yapmak için değil; aklın, bilimin ve hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu bir geleceğin kapısını aralamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eşki ayrıca Bornova’daki yeni hedefi de şu sözlerle duyurdu: “Çamdibi’nde yanınıza yaptığımız parkı yakında Bornova’nın ilk akıllı parkı yapacağız. Rüzgâr ve güneşten elde ettiği enerjiyle kendi sulamasını ve elektriğini karşılayan bir park… Türkiye’nin gitmesi gereken yer aklın ve bilimin gösterdiği yerdir.”

GEVREK: KENTLER İKLİM KRİZİNİN HEM KAYNAĞI HEM MAĞDURU

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Güney Gevrek, kentlerin iklim krizindeki kritik rolüne dikkat çekerek, “Dünya nüfusunun yüzde 55’i kentlerde yaşıyor. Enerjinin yüzde 75’i, sera gazı salınımının yüzzde 70’i kentlerden kaynaklanıyor. Sıcaklık artışı, sel, orman yangınları, kuraklık ve biyoçeşitlilik kaybı hızla büyüyor. Bornova Belediyesi bu riskleri şiddetli biçimde hisseden Türkiye’de çevre duyarlılığındaki öncü belediyelerden biri ve diğer yerel yönetimlere örnek oluyor” dedi.

“GÜZEL FİKİR YETMEZ; VİZYON, UYGULAMA VE KARARLILIK GEREKİR”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı AB Uzmanı Volkan Kocagül, hibe projelerinin hayata geçirilmesinin büyük emek istediğini vurgulayarak, “Bir fikrin vizyonla birleşip uygulamaya dönüşmesi çok büyük bir özveri gerektiriyor. Karar alıcılara ve proje ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kocagül, kapanış konuşmasında önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek yeni hibe programları hakkında bilgiler verdi.

Kapanış toplantısının ikinci bölümünde proje ortakları ve akademisyenler tarafından kapsamlı sunumlar yapıldı. Ardından Brüksel, Lizbon ve Valladolid çalışma ziyaretlerine katılan akademisyenler deneyimlerini paylaştı. Son oturumda Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Fatma Mesutgil ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Çağdaş Esin Hışır, Bornova Belediyesi’nin çevre ve iklim çalışmaları hakkında bilgi verdi.