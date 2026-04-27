Ömer Eşki, Bornova’da 2 yılını anlattı

Bornova Belediyesi’nin 2. Yıl Faaliyet Toplantısı, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde yapıldı. Toplantıya; CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, İYİ Parti Bornova İlçe Başkanı Oğuzhan Yar, Saadet Partisi Bornova İlçe Başkanı Oktay Karaçelik, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Nazlıoğlu, Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüç, meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar, STK ve spor kulübü temsilcileri, çok sayıda basın mensubu ve yüzlerce Bornovalı katıldı.

“KUTUP YILDIZI İLE YOL ALIYORUZ”

Ömer Eşki, sahnede 66 dakika süren sunumunda iki yıllık çalışmaları anlattı. Eşki, Bornova’yı kentsel dönüşüm, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme ekseninde geleceğe taşıdıklarını vurguladı. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde tüm belediyeler için bu süreçlerin belirleyici olacağını vurgulayan Eşki, Bornova’nın bu alanlarda öncü olmasını istediklerini ifade etti. “Kuzey Yıldızı” mottosunu rehber aldıklarını söyleyen Eşki, bu vizyonla Bornova’yı markalaştırmayı amaçladıklarını ve iki yıl boyunca ekip arkadaşlarıyla yoğun bir emek vererek önemli çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.

AVRUPA’DA BÜYÜK BAŞARI

Sunumda en çok alkış alan müjdelerden biri, Bornova Belediyesi’nin Avrupa Enerji Kentleri Ağı (Energy Cities) yönetim kuruluna seçilmesi oldu. Başkan Eşki, önceki belediye başkanlarından Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır’ın Bornova’yı dış ilişkilerde başarıyla temsil ettiğini hatırlatarak, kendisinin de göreve aday olduğu günden itibaren aynı başarıyı yakalamayı hedeflediğini belirtti. İki yıl boyunca Avrupa’da yoğun temaslar ve çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Eşki, Bornova Belediyesi’nin bugün 10 kent ve 11 kurumdan oluşan Avrupa Enerji Kentleri Ağı’nın yönetim kuruluna seçildiğini açıkladı. Eşki, Bornova’nın artık Avrupa’da söz sahibi bir kent haline geldiğini ifade etti.

ABİDE-İ HÜRRİYET MEYDANI ANİMASYONU ALKIŞLANDI

Toplantının en dikkat çekici anlarından biri, Abide-i Hürriyet Meydanı’nın yapım sürecini anlatan animasyon gösterimi oldu. Görsel sunum, katılımcılardan büyük beğeni toplarken, salon uzun süre ayakta alkışladı.

ÇAĞATAY GÜÇ’TEN GENÇ BAŞKANLARA ÖVGÜ

Toplantı sonunda CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın’la birlikte sahneye çıkan CHP İl Başkanı Çağatay Güç, Ömer Eşki ve İrfan Önal gibi genç başkanlarla yola çıktıklarını belirterek, “Biz genç başkanlarımızla bu dinamizmi yakalayacağımızı, iyi işlere imza atacağımızı biliyorduk. İzmir'de çok bu kadar mali ve siyasi baskıya rağmen bu kadar güzel hizmetlere imza attığı için kıymetli başkanımıza ve onun nezdinde bütün belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir ve en iyi şekilde çalışmayı bilen kıymetli temsilcilere sahiptir. Tüm başkanlarımızın daha iyi işler yapacaklarına inancımız tam diye” diye konuştu.

BORNOVA’NIN HER NOKTASINA HİZMET

İki yıllık süreçte Bornova genelinde altyapıdan sosyal projelere kadar geniş kapsamlı çalışmalar hayata geçirildi; toplamda 106 bin ton asfalt dökülerek yollar yenilendi, 174 sokak baştan sona düzenlenirken 45,8 kilometrelik yol çalışması tamamlandı, üç yeni kavşak ile trafik rahatlatıldı, bin yeni çöp konteyneri yerleştirilerek temizlik altyapısı güçlendirildi, kent lokantaları ve kent marketlerle sosyal destek ağı genişletildi, gençlik merkezi, oyuncak kütüphanesi ve sağlık destek kartı gibi projelerle toplumun her kesimine dokunuldu, kadınlara yönelik kent bostanlarıyla üretim teşvik edilirken dijital ikiz projesiyle Bornova’da yapay zeka destekli belediyecilik uygulamaları hayata geçirildi.

DİĞER PROJE VE YATIRIMLAR

Kent Kasap, BELGEM dershanelerinin kapasite artırımı, çocuk oyun ve aktivite merkezleri, spor kulüplerine destekler, Doğanlar Stadı yenilemesi, Yusuf Tırpancı Sahası düzenlemesi, Kıbrıs Parkı, Mescid-i Aksa Camii, tır parkı, Arap Deresi Köprüsü restorasyonu, Levent Kafe, mobil atık toplama sistemi, kompost üretimi, elektrikli minibüsler, güneş enerji sistemleri, Bornova Miras projesi, tiyatro yatırımları, oyuncak kütüphanesi, festival ve şenlik organizasyonları, kamera ve güvenlik sistemleri, afet yönetimi ve arama kurtarma ekipleri, akıllı sulama sistemleri ve trafik simülasyon projeleri de hayata geçirilen çalışmalar arasında yer aldı.

RAKAMLARLA 2024–2026

Evde sağlık hizmetleri kapsamında 7.889 ev ziyareti gerçekleştirilirken, 2.501 vatandaşa psikolojik destek sağlandı, 2.083 kişiye hasta nakil hizmeti verildi. İletişim merkezine gelen 184.472 talebin 162.780’i sonuçlandırıldı. Altındağ Atatürk STK Yerleşkesi 743 etkinliğe ev sahipliği yaparken, 236 etkinlikte 147.500 vatandaşla buluşuldu. Altın Bilezik İstihdam Merkezi aracılığıyla 564 kişi işe yerleştirildi. 624 haneye yakacak ve soba yardımı, 1.300 öğrenciye kırtasiye desteği, 130 aileye engelli malzemesi yardımı ulaştırıldı.

Programın sonunda Başkan Ömer Eşki; meclis üyelerini, başkan yardımcılarını, il ve ilçe başkanlarını ve yönetim kadrosunu sahneye davet etti. Tüm çalışanlara teşekkür eden Eşki, birlik ve ekip ruhuna vurgu yaptı.