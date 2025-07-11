Orman yangınları nedeniyle asırlık ağaçlar, tarlalar kül oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’nün orman yangınlarına karşı aldığı almadığı önlemler ve söndürme çalışmalarındaki eksiklikleri gündemdeki yerini korurken ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor. İzmir’de son 1 ayda 26 bin 260 hektar alan kül olurken 1800 hektarlık tarım arazisi, 180 hektarlık zeytinlik alan, 155 hektar meyve bahçesi ile 130 hektar mera yandı. Yangından en çok zarar gören ilçe olan Ödemiş’te 2 Temmuz’da başlayan ve üç gün devam eden yangında ikisi orman işçisi biri engelli yurttaş olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirirken evler ve ağıllar kullanılamaz hale geldi, zeytinlikler, ormanlar yok oldu.

ÖDEMİŞİN YÜZDE 5’İ ZARAR GÖRDÜ

Alevlerin ilk çıktığı saatten itibaren bölgeye giden Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, “Ödemiş’in ciğerleri diyebileceğimiz binlerce ağaç kül olurken buralarda yaşayan canlılar da kurtulamadı. Asırlık zeytin ağaçları yandı. Kovanlarımız da yandı. Hasar tespiti çalışmaları sürüyor. İlçemiz yüzölçümünün yüzde 5’ine varan bir alanı yangından zarar gördü veya etkilendi. Ödemiş tarihinin en büyük afetini yaşadık. Yaraları hep birlikte saracağımız bir dönem başlıyor. Bu zor günlerde elbette bizleri duygulandıran bir dayanışma da ortaya çıktı. Tek yürek olduk, kenetlendik. Bu kenetlenmeyi bölgeyi yeniden yeşertmek için, üretimi desteklemek için sürdüreceğiz. Bir daha böyle bir afet yaşamamayı diliyorum. İklim değişikliği nedeniyle çok sık görülmeye başlayan bu yangınlara karşı tüm kurumlarımızla ve yurttaşlarımızla hazırlıklı olmak zorundayız” dedi.

TURİZMCİLER: ÇEŞME GÜVENDE

Foça, Seferihisar, Çeşme ve Urla gibi gözde ilçelerde yaşanan yangınlar nedeniyle de turizm adeta durdu. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, rezervasyon iptalleri ve ziyaretçi sayısında belirgin bir düşüş gözlemlendiğini belirtirken Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, bilgi kirliliğinden şikâyet etti. Ünsal, “Yangından bir bilgi kirliliği başladı. Sanki yangın Alaçatı ve Çeşme’nin merkezindeymiş gibi çok ciddi kayıplar varmış gibi algı yaratıldı. Onu ortadan kaldırmak adına duyurular yapıyoruz. Gelecek olan tatilciler, misafirler güvenli bir şekilde buraya gelebilirler” diye konuştu. Ünsal, ağaçlandırma ve yaraları sarmak için belediye ve STK’lerle bir dizi proje üzerine çalıştıklarını da sözlerine ekledi.