Sağlıklı kentlerin kalbi İzmir’de atacak

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 44. Olağan Meclis Toplantısı 10 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Swiss Otel İzmir’de yapılacak. Birliğe üye kentlerin başkan ve temsilcilerinin katılacağı buluşma 10 Ekim Cuma saat 16.00’da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. “Su Yönetimi ve Kuraklıkla Mücadele Stratejileri” başlıklı panelde ise Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Prof. Dr. Alper Baba ve Doç. Dr. Ufuk Özkan konuşmacı olarak yer alacak. Panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Semahat Özdemir yapacak.

SAĞLIKLI ŞEHİRLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Sağlıklı Kentler Birliği buluşmasının ikinci günü ise saat 10.30’da birliğin 44. Olağan Meclis toplantısı ile başlayacak. Toplantının ardından Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji ABD Başkanı, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı”, SKB Akademi Eğitim Koordinatörü Gökçe Ayman ise “Yerel Yönetimler İçin Kapasite Geliştirme Programları” başlıklı birer sunum yapacak. Program 15. Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Ödül Töreni ile son bulacak.