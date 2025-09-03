Salihli Belediye Meclisi Sardes Antik Kenti ve Bin Tepe Lidya Tümülüsleri’nde yapıldı

Salihli Belediyesi, Eylül ayı meclis toplantısını, binlerce yıllık tarihiyle tüm dünyanın ortak mirası kabul edilen Sardes Antik Kenti Gymnasium binasında yapıldı. Toplantının açılış konuşmasında Sardes Antik Kenti ve Bin Tepe Lidya Tümülüsleri’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesinden duyduğu gurur ve mutluluğu dile getiren Başkan Mazlum Nurlu, “Artık Sardes ve Bin Tepe; Mısır’ın piramitleri, İtalya’nın Venedik’i, Fransa’nın Eyfel Kulesi, ülkemizden Efes, Pamukkale ve İstanbul’un Tarihi Yarımadası gibi insanlık tarihinin en seçkin hazineleriyle aynı listede yer almaktadır. Bu gelişme sadece Salihli için değil, Manisa ve ülkemiz için de büyük bir kazanımdır” ifadelerini kullandı.

Turizmin Salihli için stratejik bir fırsat olduğunu vurgulayan Başkan Nurlu, Sardes’in sahip olduğu eşsiz mirasın korunması, tanıtılması ve turizme kazandırılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Toplantının tarihi Gymnasium’da yapılmasının özel bir anlam taşıdığını ifade eden Nurlu, “Bu mekan sadece geçmişin ihtişamını yansıtan bir tarihi yapı değil; aynı zamanda geleceğe dair vizyonumuzun ve Salihli’nin dünya sahnesindeki yükselişinin de sembolüdür” dedi.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.