Salihli’de muhtarlara yakıt desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla hayata geçirilen akaryakıt desteği kapsamında, Salihli’de görev yapan muhtarlara aylık 5 bin TL yakıt yardımı kartları teslim edildi. Salihli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, yakıt kartları Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu’nun katılımıyla muhtarlara takdim edildi.

Muhtarların görevlerini daha etkin ve verimli şekilde sürdürebilmelerine katkı sağlamayı amaçlayan destekle ilgili olarak, mahallelerde sunulan hizmetlerin aksamadan devam etmesinin hedeflendiği belirtildi. Yakıt kartlarını teslim alan muhtarlar, sağlanan destekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, emeği geçenlere teşekkür etti.