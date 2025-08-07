Şato’nun terasları İzmirliler için sosyal yaşam alanına dönüştü

İzmir’in tarihi dokusuna ev sahipliği yapan Varyant’taki Şato Binası’nın terasları yeni bir sosyal yaşam alanına dönüştü. Binlerce gencin yararlandığı Şato Kütüphanesi’ni de içinde barındıran binanın alt katında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Güzel İzmir Hareketi’nin “Keyifli Sosyal Mekânlar” teması kapsamında İzmirli Kahve de hizmet veriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da kahvesini alarak kafeyi ve terasları gezerek gençlerle sohbet etti. Güzel İzmir Hareketi ve Grand Plaza AŞ iş birliğiyle hayata geçirilen kafeyi çok beğendiklerini belirten gençler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkürlerini iletti. Gençlerin her zaman yanında olduğunu belirten Başkan Tugay ise “Sizlerden gelecek güzel fikirleri her zaman değerlendirmeye hazırız. Burada bir kütüphanemiz de var. Daha çok kullanın, yararlanın diye sizlerin aklına gelen bir şey varsa bizlere iletmeniz yeterli” dedi.

GENÇLER ÇOK MUTLU

Kütüphaneyi kullandığını belirten Aydan Erkocaoğlan, “Kafenin de açılması beni ayrıca mutlu etti. Artık daha sık geleceğim. Burayı kafe haline getiren başta Başkan Cemil Tugay olmak üzere herkese teşekkür ederim” diye konuştu. Turan Savaş ise, “Kafe hizmeti gayet güzel ve yararlı oldu, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

PROJEDE NELER VAR?

Şato, kütüphanesiyle gençleri, Güzel İzmir Hareketi etkinlik ve atölyeleriyle tasarımcıları ağırlarken, artık açık alanları, terasları ve kafesiyle de tüm İzmirlilere ev sahipliği yapıyor. Şato binasının farklı kotlarda yer alan ve manzaraya açılan terasları çeşitli kültür ve tasarım etkinlikleri kapsamında da kullanılıyor. Teraslar İzmirlilerin manzaranın keyfini çıkarıp vakit geçirebilecekleri bir mekâna dönüştürüldü. Teraslarda her cumartesi dans eğitmenleriyle tango geceleri düzenleniyor.