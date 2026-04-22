SES İzmir Şubeleri: Promosyon lütuf değil emeğimizin karşılığıdır

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir 1 ve 2 No’lu Şube, Yapı Kredi Bankası İzmir şubesi önünde promosyon haklarına yönelik basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı okuyan SES İzmir 2 No’lu Şube Eş Başkanı Osman Maçça, maaşları üzerinden bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarının, açık ve net bir şekilde sağlık çalışanlarının hakkı olduğunu vurgulayarak, "Bu promosyonlar bir lütuf değil, emeğimizin karşılığıdır. Fakat mevcut promosyon sözleşmeleri, günümüz ekonomik gerçekliğinden tamamen kopmuş, geçerliliğini ve adaletini yitirmiştir. Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon, büyüyen yoksulluk ortadayken, bankalar, uygulanan yüksek faiz politikaları sayesinde rekor düzeyde kâr açıklamaya devam etmektedir. Yani ortada açık bir çelişki vardır" dedi.

"SÖZLEŞME REVİZE EDİLMELİDİR"

"Bir tarafta geçim mücadelesi veren sağlık emekçileri, diğer tarafta bu emek üzerinden kazancını katlayan bankalar var" diyen Maçça, bugün Türkiye’nin birçok ilinde 3 yıl süreli promosyon sözleşmeleri ile kamu çalışanlarına 100 bin TL’yi aşan, hatta 150 bin TL ve üzeri promosyon ödemeleri yapılırken; İzmir’de 2023 yılında yapılan güncelleme ile 5 yıllık promosyon sözleşmesi yapıldığını belirtti. 1. Basamak Sağlık Hizmetleri için 24 bin, 2. ve 3. Basamak Sağlık Hizmetlerinde çalışan sağlık emekçilerine 31 bin 400 TL ödendiğini dile getiren Maçça, "Sözleşme 2028 yılında bitecek olup, bu duruma itiraz ediyor ses yükseltiyoruz" dedi.

Taleplerini sıralayan Maçça, "Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki 'aşırı ifa güçlüğü' ve 'işlem temelinin çökmesi' ilkeleri doğrultusunda mevcut promosyon sözleşmesinin güncel, ekonomik koşullara göre derhal revize edilmelidir. Revizyon mümkün olmaması halinde sözleşme, cezai şart uygulanmaksızın feshedilmeli, sağlık emekçilerinin lehine olacak şekilde yeniden ihale süreci başlatılmalıdır" diye ekledi.

"SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN HAKKI SİSTEMATİK BİÇİMDE GASBEDİLMEKTEDİR"

Anlaşmalı banka olan Yapı Kredi önünden yetkililere seslenen Maçça, "Ek protokol derhal yapılmalıdır. Promosyon tutarları günümüz ekonomik şartlarına uygun şekilde güncellenmelidir. Sağlık emekçilerinin hakkı eksiksiz ve adil biçimde teslim edilmelidir. Unutulmamalıdır ki; bu taleplerimiz bir ayrıcalık değil, en temel hakkımızdır. Aksi halde hukuki süreçleri derhal başlatacağımızı, demokratik ve meşru eylemlerimizi büyüterek sürdüreceğimizi, gerekirse maaş taşıma dahil tüm haklarımızı kararlılıkla kullanacağımızı kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz" dedi.