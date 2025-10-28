SMYRNA Dostluk Kültür Sanat Derneği, Ruhi Su’yu andı

Türk halk müziği ve opera sanatçısı, bağlama virtüözü Mehmet Ruhi Su unutulmadı. 1 Ocak 1912 yılında doğan ve 20 Eylül 1985 yılında aramızdan ayrılan Su, SMYRNA Dostluk Kültür Sanat Derneği’nin “113. Doğum Gününde Ruhi Su” etkinliğiyle anıldı. Karşıyaka’daki Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinlikte yayıncı-yazar Ahmet Kale’nin Ruhi Su’nun hayatından bahsedip seslendirdiği eserlerden dörtlükler okudu, sanatçılar da deyişleri ve türküleriyle Kale’ye eşlik etti.

SMYRNA Dostluk Kültür Sanat Derneği Başkanı ve müzik adamı Galip Çevik’in şefliğinde sanatçılar Deniz Polat, Yücelay Sal, İbrahim Kayaalp, Necip Günyar ve Özen Dündar sahne aldı.

“SMYRNA’DAN İZMİR’E” GÖSTERİSİ ELHAMRA SAHNESİNDE

Daha önce de “Dostça Sohbetler” adlı altında; Prof. Dr. Sema Aydoğdu’nun “Mitolojide Smyrna”, Ahmet Kale’nin “106. Yaşında Sinemacı, Edebiyatçı ve Politik Kimliğiyle Vedat Türkali” söyleşisi ve Coşkun Özdemir’in “Felsefenin Kaosundan Çıkışın Yolu” söyleşisini düzenleyen dernek tiyatrocu ve tiyatro eğitmeni Cihangir Turantaş’ın derlediği ve yönettiği şarkılı ve şiirli “Smyrna’dan İzmir’e” gösterisini de 22 Kasım Cumartesi 2025 günü İzmir Devlet ve Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi’nde ücretsiz olarak sanatseverlerin beğenisine sunacak.