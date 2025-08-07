Söke Kent Lokantası için hazırlıklar sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Söke Belediyesi iş birliği ile Söke'de hayata geçireceği Kent Lokantası'nda hazırlıklar tamamlanmak üzere. Dar gelirli vatandaşlara yönelik uygun fiyatlı, sağlıklı ve doyurucu yemeklerin sunulacağı Kent Lokantası, vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak.

Kent Lokantası'nın hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, projeye verdikleri destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Arıkan, “Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte güzel bir çalışmaya daha imza atıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan Kent Lokantamız, kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum" dedi.