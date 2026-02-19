Soma’nın hafızası “Karanlıktan Işığa” İzmir’de

Sanatçıların Soma’ya gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında ortaya çıkan, Darkale Köyü başta olmak üzere Soma’nın tarihî dokusu, mimarisi, yaşam kültürü ve doğal güzelliklerini kapsayan eserlerden oluşan Soma: Darkale/Tarhala Karanlıktan Işığa Karma Resim Sergisi törenle açıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan açılış törenine; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun eşi Özge Dutlulu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile eşi Özlem Okur, İzmir’in ilçe belediye başkanları, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

YILDIR: HER KARANLIĞIN İÇİNDE BİR IŞIK OLMALI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, konuşmasına 2014 yılında yaşanan Soma Maden Faciası’nı anarak başladı. “Hem büyük bir üzüntü hem acı hem de öfke yaşadık. 301 canımızı kaybettik. Aradan 12 yıl geçti ama bıraktığı derin izi hepimiz hâlâ hissediyoruz” dedi. Serginin temasına değinen Yıldır, “‘Karanlıktan Işığa’ ismi çok anlamlı. Her acının içinde mutlaka bir umut vardır, olmalı. Her karanlığın içinde bir ışık olmalı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

OKUR: SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN BU YOLA ÇIKTIK

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma’nın bir tercih yapmaya zorlandığını belirterek, “Bize ‘ya temiz havadan vazgeçeceksiniz ya da işinizden’ deniliyor. Soma’da bir kıskacın içindeyiz. Ancak biz bu mecburiyeti reddediyoruz; Soma buna mahkûm değil. Sesimizi duyurmak için bu yola çıktık” dedi.

Sanatçı Ayşe Mungan ve Sanatçı Mehmet Gülümser, sergideki eserler ve serginin ortaya çıkış sürecini sanatseverlerle paylaştı. Etkinlikte Ayşe Mungan tarafından hazırlanan ve Soma maden faciasını simgeleyen özel tasarım elbise izleyiciyle buluşturuldu.